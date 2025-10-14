Tras el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica, Veracruz, está la perspectiva de que el municipio vive su propio “Otis”, el ciclón que devastó a Acapulco en 2023.

“Algunos de los casos que veo en Poza Rica superan los casos por Otis (...) es una proporción guardada”. Carlos Freaner Figueroa, el presidente nacional de la Cruz Roja.

Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional de la Cruz Roja señaló que la magnitud de la inundación que dejó Río Cazones dejó familias desesperadas por lo que viven.

“Nunca había visto un daño tan grave causado por un río y no por un ciclón”. Carlos Freaner Figueroa, el presidente nacional de la Cruz Roja.

Poza Rica se enfrentó a un “Otis” con el desbordamiento del Río Cazones

El desbordamiento del Río Cazones tras las intensas lluvias dejó al municipio en una situación crítica, comparable a un fenómeno catastrófico, según el presidente nacional de la Cruz Roja, Carlos Freaner Figueroa.

En entrevista con Azucena Uresti , afirmó que Poza Rica vivió su propio “Otis”, en referencia al huracán que afectó severamente el país en 2023.

Freaner Figueroa destacó que el desbordamiento del río fue “tan violento” que causó daños significativos en empresas, hogares y la infraestructura local, dejando a gran parte de la ciudad devastada. Además, subrayó la magnitud de la emergencia y la necesidad de atención inmediata para apoyar a las familias afectadas.

El presidente de la Cruz Roja instó a la población y a las autoridades a tomar precauciones ante posibles nuevos desbordamientos y enfatizó la importancia de la colaboración entre gobierno y organizaciones humanitarias para atender la crisis en Poza Rica.

Supermercado afectado en Poza Rica, Veracruz, por el Río Cazones. (Jessamyn Nazario Mendo/Cuartoscuro / Jessamyn Nazario Mendo)

12 colonias en Poza Rica quedaron destruidas con familias desesperadas, según la Cruz Roja

Carlos Freaner Figueroa, el presidente nacional de la Cruz Roja, señaló que lo causado por el Río Cazones es similar a lo que ocurrió con “Otis” en 2023 porque dejó 12 colonias destruidas.

Además de llamar “violenta” la forma en que el Río Cazones desembocó, señaló que hay colonias destruidas y familias desesperadas por lo que se vive en Poza Rica.

Las 12 colonias destruidas en Poza Rica son:

Morelos

Flores Magón

27 de septiembre

Palma Sola

Lázaro Cárdenas

Ampliación Morelos

Ignacio de la Llave

La Quebradora

La Florida

Gaviotas

Villa de las Flores

Agustín Lara

Hasta el momento se reportan 29 personas muertas en Poza Rica a consecuencia del desbordamiento del Río Cazones.