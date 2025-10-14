Emilio Olvera Andrade, ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones 2025, aseguró que está apoyando personalmente a los damnificados por el desbordamiento del río Cazones, tras las graves inundaciones que afectaron al norte de Veracruz.

“El ejército retuvo víveres y accesorios de limpieza, no los deja entrar, se los quiere quitar por instrucciones directas de la gobernadora [Rocío Nahle] (...) Déjenos trabajar a los ciudadanos”. Emilio Olvera Andrade, ex candidato de MC en Poza Rica

El político veracruzano difundió en redes sociales su participación en las labores de limpieza y entrega de víveres en las zonas afectadas, aprovechando para lanzar un mensaje a la gobernadora Rocío Nahle: “Si no puede, renuncie”.

Las declaraciones de Emilio Olvera ocurren en medio de la disputa política por la presidencia municipal de Poza Rica, una de las zonas más golpeadas por las lluvias e inundaciones que dejaron cientos de familias afectadas y severos daños materiales.

Ex candidato de Poza Rica brinda ayuda a damnificados de Veracruz

El excandidato por MC para la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz, Emilio Olvera Andrade, aseguró haber ayudado a damnificado por las lluvias e inundaciones que dejaron 20 muertos.

A través de una transmisión en Facebook, el ex candidato aseguró que se encontraban en camino a otra zona de Poza Rica, Veracruz a limpiar el desastre que dejó la lluvia y desbordó el río Cazones.

Sin embargo, Emilio Olvera Andrade aseguró que el ejército comandado por la gobernadora Rocío Nahle, impedía el pasó a su gente que llevaba instrumentos para la limpia.

Asimismo, por medio de sus redes sociales ha llamado a la ciudadanía a hacer donaciones en especie para la ayuda de damnificados en Poza Rica, Veracruz.

Ex candidato de Poza Rica estalla contra Rocío Nahle “si no puede renuncie” exhorta

Emilio Olvera Andrade, excandidato por el MC a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz, estalló contra la gobernadora Rocío Nahle y la exhortó a renunciar si no podía con el desastre.

Evidentemente enojado, Emilio Olvera Andrade aseguró que Rocío Nahle “hace daño” a la población de Poza Rica, Veracruz, debido a que impide que personas como él ayuden.

Asimismo, señaló a la presidenta Claudia Sheinbaum que más allá de solo irse a tomar la foto le pida a Rocío Nahle que pare la “politiquería” porque Poza Rica, Veracruz necesita ayuda, “si no puede con su cargo renuncie”.

“Por favor ya deje de hacerle daño a Poza Rica (...) Señora gobernadora Rocío Nahle, ya párale a su politiquería, Poza Rica está cansado, Poza Rica está cansado de la incompetencia de su gobierno, si usted no puede con su cargo, renuncie”. Emilio Olvera Andrade, ex candidato de MC en Poza Rica

Emilio Olvera Andrade fue candidato a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) canceló su victoria sobre la de Janeth Adanley Rodríguez Rodríguez.

Emilio Olvera Andrade, excandidato a presidente municipal de Poza Rica, Veracruz. (Facebook/DelegadoPozaRic)

Según el excandidato de MC, votantes de TEPJF se vieron amenazados por el gobierno de Rocío Nahle para que votaron a favor de Janeth Adanley Rodríguez Rodríguez de la coalición Morena-PVEM, como presidenta municipal de Poza Rica, Veracruz.