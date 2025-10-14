La alcaldesa electa de Poza Rica en el estado de Veracruz, Adanely Rodríguez, no fue bien recibida por los vecinos que resultaron damnificados por las lluvias de la semana pasada.

Lo anterior debido a que un grupo de habitantes corrió a la alcaldesa electa de Poza Rica mientras llevaba a cabo un recorrido en las áreas afectadas por las intensas lluvias.

Así se puede observa y escuchar en un video en el que se muestran los momentos en los que Adanely Rodríguez fue corrida de las zonas dañadas en medio de gritos y reclamos.

Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica (Adanely Rodriguez /Facebook)

Corren de zonas afectadas por lluvias a Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica

Entre el 6 y el 9 de octubre del 2025, se registraron lluvias torrenciales en diferentes estados del país, por las que se reporta un saldo negativo de 64 muertos y 65 desaparecidos.

Ante las duras afectaciones registradas por las precipitaciones, autoridades federales, estatales y municipales han comenzado a desplegar acciones para ayudar a las personas afectadas.

Sin embargo, algunas figuras estarían buscando sacar ventaja personal de los daños, como Adanely Rodríguez, alcaldesa electa de Poza Rica, quien es criticada por vecinos del municipio.

Lo anterior debido a que ante las inundaciones, destrozos y daños estructurales tras las lluvias, Adanely Rodríguez ha realizado recorridos a lo largo de las principales áreas afectadas.

Pero en uno de ellos, vecinos damnificados corrieron a la alcaldesa electa de Poza Rica entre gritos y reclamos en los que la acusaron por solo ir a tomarse fotos para promocionar su figura.

Sobre lo ocurrido, circula un video en redes sociales en el que se muestran los momentos en los que Adanely Rodríguez tuvo que retirarse de una zona afectada ante la molestia de los vecinos.

En la grabación se puede escuchar que los afectados recriminaron que haya ido a tomarse fotos, le gritaron que se largara y hasta le dijeron que se tragara las despensas que llevó.

Lluvias dejan severas afectaciones en Veracruz

Uno de los estados que más resultó afectado por las lluvias ocurridas del 6 al 9 de octubre, es Veracruz, donde el saldo de daños que han reportado las autoridades se trata del siguiente:

29 muertos

18 desaparecidos reportados por Protección Civil estatal

Mil 500 viviendas dañadas, incluyendo pérdida total en varias zonas

9 municipios con afectaciones severas: Poza Rica, Álamo, Papantla, Zongolica, Tuxpan, Tempoal, El Higo, Ilamatlán y Chicontepec

700 personas refugiadas ante el desplazamiento obligado por daños en sus viviendas

Ríos desbordados: Cazones (Poza Rica) y Pantepec (Álamo)

Suspensión de clases en zonas afectadas

Cabe destacar que el balance total de afectaciones en todo el país tras las lluvias de la semana pasada, contempla hasta el momento un total de 64 muertos y 65 desaparecidos.