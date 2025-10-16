El nombre de Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla se viralizó en redes sociales luego de que se dio a conocer que habría sido liberado.

Cabe recordar que no es la primera vez que es detenido, por lo que a continuación te contamos todo sobre el empresario Javier Milian.

¿Quién es Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

Javier Milian Mora es un empresario conocido por ser propietario de varios restaurantes, gimnasios y centros nocturnos en Puebla y San Andrés Cholula.

Su nombre se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que habría sido detenido.

Cabe recordar que es la segunda vez que lo detienen, la primera ocurrió en 2004 tras ser acusado de estupro.

¿Cuántos años tiene Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

Se desconoce la edad de Javier Milian.

¿Quién es la esposa de Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

No se tiene información sobre la vida privada del empresario Javier Milian.

¿Cuántos hijos tiene Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

Javier Milian no ha publicado información sobre su vida privada, por lo que no se tienen datos sobre sus hijos.

¿Qué estudió Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

No se tiene información sobre los estudios de Javier Milian.

¿En qué ha trabajado Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

Javier Milian es conocido por ser el propietario de los conocidos centros nocturnos en la capital poblana:

Mamitas Club en la colonia La Hacienda

40 Grados sobre la 11 Sur y 15 Poniente

También es dueño de varios restaurantes incluyendo uno en Calzada Zavaleta.

De acuerdo con lo que se dio a conocer que Javier Milian Mora fue presidente de la Asociación de Empresarios de Clubs Nocturnos durante la pandemia de Covid-19.

¿Por qué fue detenido Javier Milian, empresario y dueño del Mamitas Puebla?

El jueves 9 de octubre detuvieron a Javier Milian cuando circulaba en una camioneta negra en las inmediaciones del fraccionamiento La Vista Country Club, del lado de la Vía Atlixcáyotl.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en el centro nocturno Mamitas, ubicado en la capital poblana.

Javier Milian habría sido detenido por los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo en la modalidad de posesión con fines de suministro de metanfetaminas.

De acuerdo con algunos reportes, la detención de Javier Milian forma parte de una investigación más amplia que incluye posibles delitos financieros y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero nunca se confirmó.

Javier Milian quedó en libertad luego de que un juez determinó que su detención fue ilegal y que no se presentaron pruebas sólidas en su contra.

El juez consideró que existían inconsistencias en la carpeta de investigación y en la actuación ministerial dejando sin efecto los cargos presentados contra el empresario.