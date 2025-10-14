Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó a través de sus redes sociales sus condolencias por las víctimas de las inundaciones que han dejado 64 personas muertas.

“Nuestros corazones están con las víctimas de las inundaciones en México y con sus seres queridos”, escribió el embajador Ronald Johnson en su perfil de X este 14 de octubre de 2025.

Además del embajador de Estados Unidos en México, otras embajadas como China, Cuba y la Unión Europea también expresaron su solidaridad con las víctimas de las inundaciones.

Nuestros corazones están con las víctimas de las inundaciones en México y con sus seres queridos. Acompañamos al pueblo de México en este momento difícil. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 14, 2025

La tragedia que embarga a varios estados mexicanos por las inundaciones ha generado consternación internacional, lo que se ve reflejado en las condolencias a víctimas por parte del embajador Ronald Johnson.

En un mensaje dirigido a las víctimas de las inundaciones, el embajador dijo que Estados Unidos “acompaña al pueblo de México en este momento difícil”, sin brindar mayores detalles sobre posible ayuda.

Por su parte, la Embajada de China también envió su pésame y condolencias a familiares; “Que el pueblo mexicano en las zonas más afectadas supere las dificultades y reconstruyan sus hogares pronto”.

Recientemente, varios estados de México han sufrido graves inundaciones por la lluvia, que han causado pérdidas de vidas y daños materiales. Expresamos nuestro más sentido pésame a las víctimas y sinceras condolencias a sus familiares. Que el pueblo mexicano en las zonas más… — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) October 14, 2025

Los Emiratos Árabes Unidos también enviaron sus sinceras condolencias y solidaridad con México tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, que causaron la muerte de varias personas y causaron graves daños.

De igual forma, el Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, manifestó su solidaridad con las familias afectadas y aseguro que el bloque está dispuesto a ofrecer apoyo a las autoridades mexicanas.

Lamento profundamente las pérdidas humanas y los daños ocasionados por las fuertes lluvias e inundaciones en varias regiones de México.



En nombre de la UE 🇪🇺, expreso nuestra solidaridad con las familias afectadas y con las autoridades que trabajan en las labores de emergencia. — Francisco André (@FAndreUE) October 14, 2025

Suman 64 muertos tras inundaciones y lluvias en varios estados

Las cifras de víctimas fatales fueron notificadas por los gobiernos de Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) y Querétaro (1), según detalló este lunes Laura Velázquez Alzúa, coordinadora de Protección Civil.

El reporte de la CNPC también consigna 65 personas no localizadas en:

Hidalgo 43

Puebla 4

Veracruz 18

Las lluvias están asociadas a la tormenta tropical Raymond, que se formó el jueves 9 de octubre frente a las costas de Guerrero, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico, según el Servicio Meteorológico Nacional.