En medio de la tragedia que azota al país, la Embajada de China expresó sus condolencias a las víctimas de inundaciones de México, las cuales han dejado al momento 64 personas muertas.

Recientemente, varios estados de México han sufrido graves inundaciones por la lluvia, que han causado pérdidas de vidas y daños materiales. Expresamos nuestro más sentido pésame a las víctimas y sinceras condolencias a sus familiares. Que el pueblo mexicano en las zonas más afectadas superen las dificultades y reconstruyan sus hogares pronto Embajada de China

A través de un comunicado, la Embajada de China también expresó sus deseos para que el pueblo mexicano “supere las dificultades y reconstruyan sus hogares pronto”.

Otras embajadas en el mundo, como la de Estados Unidos, Cuba y la Unión Europea, también expresaron su solidaridad con las víctimas de las inundaciones en México.

Recientemente, varios estados de México han sufrido graves inundaciones por la lluvia, que han causado pérdidas de vidas y daños materiales. Expresamos nuestro más sentido pésame a las víctimas y sinceras condolencias a sus familiares. Que el pueblo mexicano en las zonas más… — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) October 14, 2025

China y otras embajadas expresan su solidaridad por inundaciones en México

La embajada de China, encabezada por Chen Daojiang, se unió a la solidaridad internacional hacia las víctimas de las inundaciones en México por las pérdidas de vidas y daños materiales.

De igual forma, en un mensaje de Ronald Johnson, el embajador dijo que Estados Unidos “acompaña al pueblo de México en este momento difícil”, sin brindar mayores detalles sobre posible ayuda.

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, manifestó su solidaridad con las familias afectadas y aseguro que el bloque está dispuesto a ofrecer apoyo a las autoridades mexicanas.

Quien también se ofreció a brindar ayuda a las víctimas de las inundaciones, fue el gobierno de Venezuela al poner a disposición la Fuerza de Tarea Humanitaria “Simón Bolívar” para localizar a las 65 personas que siguen desaparecidas.