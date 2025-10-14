Fernando ‘El Pulpo’ Remes, el alcalde de Poza Rica, Veracruz durante el periodo 2022-2025, habría pagado 14 millones de pesos en el año 2023 para construir un muro de contención en el Río Cazones.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, únicamente se avanzó un 10% de la construcción de ese muro, lo que resultó insuficiente para mitigar inundaciones.

El hecho ha llamado la atención porque el mismo Fernando Remes reconoció que no se terminó el muro en el Río Cazones, e incluso ironizó que “se lo podían llevar a la cárcel”.

Hasta ahora, se reportan los siguientes estragos por las inundaciones en Veracruz:

29 muertos

18 desaparecidos

40 municipios afectados

Poza Rica (Carlos Nava / Carlos Nava)

¿Quién es Fernando Remes?

Fernando Luis Remes Garza, conocido como ‘El Pulpo’ Remes, es un político mexicano originario de Montemorelos, Nuevo León.

En su juventud, el presidente municipal de Poza Rica fue un famoso short stop de los Tigres, que tuvo su auge en los años 60.

Ya en la política, a Fernando Remes se le ha criticado por diversas polémicas, tales como:

Tocarle la pierna a la regidora María Fernanda Salas Pérez

Cuando declaró que las inundaciones son “porque la gente tira basura”

Tener uno de los salarios más altos como alcalde

¿Cuál es la edad de Fernando Remes?

Fernando Remes tendría 83 años de edad en el presente 2025.

¿Fernando Remes tiene esposa?

Patricia Oropeza, quien mantiene una vida lejos del ojo público, habría sido la esposa de Fernando Remes.

Fernando Remes (Especial)

¿Fernando Remes tiene hijos?

Fernando Remes es padre del beisbolista Roger Remes y Diana Remes Oropeza, presidenta del DIF.

¿Qué estudios tiene Fernando Remes?

Fernando Remes estaba estudiando la carrera de Ciencias Químicas, la cual dejó para dedicarse por completo al beisbol.

¿En qué ha trabajado Fernando Remes?

Tras su carrera deportiva en el beisbol con Los Tigres de México, Fernando Remes se dedicó a diversas actividades empresariales:

Ganadería

Hotelería

Transporte

En el ámbito político, Fernando Remes se ha desempeñado como:

Candidato a la alcaldía de Poza Rica por el partido Morena (2021)

Presidente municipal de Poza Rica, Veracruz (2022–2025)

Promotor de programas sociales y de obra pública en el municipio durante su gestión

Miembro activo del partido Morena

Fernando Remes (Especial)

“Que me metan a la cárcel”, dice Fernando Remes al hablar del muro inconcluso en el Río Cazones

Fernando ‘El Pulpo’ Remes admitió durante una mesa de trabajo que no se terminó la construcción del muro de contención en el Río Cazones, en Poza Rica.

“Ha de haber habido presupuesto para ello y se lo fregaron, ni modo. Están grabando, que me metan a la cárcel“, dijo el alcalde de Poza Rica.

Esta obra que solo avanzó un 10% pese a su inversión de 14 millones de pesos en el 2023, incluía obras como:

Áreas de esparcimiento

Ciclovías

Andador Peatonal

Módulos sanitarios