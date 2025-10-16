En medio de la tragedia que embarga a Veracruz, surgen nombres como el de Raúl Muñoz, el ingeniero de Monclova que se convirtió en héroe durante las inundaciones en Poza Rica.

Eran las 5:00 de la madrugada del viernes 10 de octubre de 2025 cuando Raúl Muñoz, al darse cuenta de lo que sucedía, activó la alarma en el complejo Pemex para alertar sobre la subida del agua en el río Cazones.

Esta heroica acción ayudó a que familias enteras despertaran y evacuaran sus hogares para ponerse a salvo. De no ser por Raúl Muñoz, posiblemente las lluvias hubieran cobrado más vidas.

Damnificados por las inundaciones en Veracruz (Jessamyn Nazario / Jessamyn Nazario Mendo)

Conmueve en Veracruz la acción heroica de Raúl Muñoz, el ingeniero de Monclova

La historia de Raúl Muñoz ha conmovido en todo Veracruz, llegándose a convertir en un símbolo de heroísmo en medio de la tragedia que ha dejado 30 personas muertas en ese estado.

Ante el riesgo inminente por la subida del río Cazones, rompió los candados de seguridad y activó las alarmas de emergencia de la planta.

Este hecho se volvió viral rápidamente en redes sociales, luego de que su hijo, Raúl Muñoz Gil, compartiera una publicación en Facebook donde relató su heroica hazaña desde el complejo de Pemex.

De igual manera, el nombre de Jesús Escamilla —don Chuy— trabajador de Pemex, se volvió viral y negó que su acción haya sido una medida desautorizada por altos mando de Petróleos Mexicanos.