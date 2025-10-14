Emilio Olvera fue el candidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo canceló.

Pero ¿quién es Emilio Olvera? Te compartimos los siguientes datos del excandidato de MC a Poza Rica:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Emilio Olvera buscó la presidencia municipal por el MC en Poza Rica

¿Quién es Emilio Olvera?

Emilio Olvera Andrade fue el excandidato de MC a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz.

Siempre ha vivido en Poza Rica, Veracruz, donde desarrollo sus interés en la política desde los 14 años, pues siendo menor de edad fue activista en el área.

Emilio Olvera optó por ser candidato a la presidencia municipal de Poza Rica “porque no estoy dispuesto a seguir viendo cómo se desvanece su grandeza”.

Emilio Olvera, excandidato por MC al municipio de Poza Rica, Veracruz. (Facebook/DelegadoPozaRica)

¿Qué edad tiene Emilio Olvera?

Emilio Olvera tiene 35 años de edad, pues nació el 28 de mayo de 1990.

¿Quién es la esposa de Emilio Olvera?

Se desconoce si Emilio Olvera tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Emilio Olvera?

Emilio Olvera pertenece al signo zodiacal de Géminis, pues nació un 28 de mayo.

¿Cuántos hijos tiene Emilio Olvera?

Se desconoce si Emilio Olvera tiene hijos.

¿Qué estudió Emilio Olvera?

Emilio Olvera estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana en Poza Rica.

Emilio Olvera Andrade, excandidato a presidente municipal de Poza Rica, Veracruz. (Facebook/DelegadoPozaRic)

¿En qué ha trabajado Emilio Olvera?

Emilio Olvera ha trabajado como abogado particular y también prestando sus servicios como apoderado legal en el Ayuntamiento de Poza Rica.

En 2018 Emilio Olvera se integró de lleno al proceso electoral, pero asegura que desde los 14 años tiene interés en la política.

Emilio Olvera buscó la presidencia municipal por el MC en Poza Rica

Emilio Olvera Andrade buscó ser presidente municipal por MC en Poza Rica, Veracruz, pero el TEPJF le quitó la victoria tras votar por Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

Aunque Emilio Olvera ya era visto como el presidente municipal de Poza Rica e incluso lo anunció en redes sociales, el falló del TEPFJ lo negó.

Emilio Olvera, excandidato por MC al municipio de Poza Rica, Veracruz. (Facebook/DelegadoPozaRica)

Sin embargo, esta decisión ha estado en controversia porque Emilio Olvera asegura que seguirá peleando su victoria, mientras que Janeth Adanely está siendo abucheada ante el desastre en Poza Rica.

Según lo dicho por Emilio Olvera, la TEPFJ fue amenazada por la gobernadora Rocío Nahle para que votaran a favor de la coalición Morena-PVEM a la que Janeth Adanely pertenecía.

Mientras tanto, Poza Rica vive un ‘infierno’ ante las lluvias que llevaron a desembocar al Río Cazones afectando gravemente a Poza Rica, a lo que Emilio Olvera ha señalado el impedimento de Rocío Nahle para que él ayude a los damnificados.