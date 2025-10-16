Petróleos Mexicanos (Pemex) encabeza la entrega de ayuda humanitaria en Poza Rica, Veracruz tras las inundaciones.

A través de un comunicado Pemex informó de la ayuda que entregó a los damnificados por las fuertes lluvias que azotaron en Veracruz hace una semana.

Mientras la emergencia permanece Pemex entrega hasta mil 850 paquetes de ayuda humanitaria en Poza Rica tras las inundaciones.

Pemex encabeza entrega de ayuda humanitaria en Poza Rica tras las inundaciones (Pemex)

Pemex encabeza entrega paquetes de ayuda humanitaria en estas colonias de Poza Rica tras las inundaciones

En detalles de las acciones de Pemex por la entrega de paquetes de ayuda humanitaria en Poza Rica, Veracruz se informó a través de un comunicado que a las familias que se les apoyó eran de las siguientes colonias:

Floresta

Independencia

27 de Septiembre

Gaviotas

Magisterio

Estos esfuerzos fueron encabezados por el Dr. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, quién junto con personal de Petróleos Mexicano entregaron hasta 1,850 paquetes que incluyen:

Víveres

Artículos de limpieza

Productos de higiene personal

Esta acción solidaria con los damnificados de Poza Rica, Veracruz se realizó por las donaciones voluntarias de las y los trabajadores de Pemex.

Antes del inicio de la caravana de apoyo, Pemex reconoció el esfuerzo del personal operativo que participó en los momentos más críticos de la contingencia.

También en este acto para los damnificados de Poza Rica, Veracruz, Pemex destacó el espíritu de servicio, unidad y solidaridad.

En estas acciones de Pemex para apoyar a los damnificados de Poza Rica, Veracruz también participaron los titulares de:

Administración y Servicios, Doctora Marcela Villegas Silva

Exploración y Extracción, Ingeniero Ángel Cid Munguía

Transformación Energética, Doctor Sergio Benito Osorio Romero