Rubicelia Ramírez, madre de Roxana Guzmán, se presentó en el astillero de marina en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se llevó a cabo la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum, este 5 de junio.

En compañía de su esposo Fernando Guzmán y una de las hijas de Roxana Guzmán, la madre de Roxana Guzmán esperó a que la Presidenta de México diera por terminada su conferencia para abordarla afuera de la instalación naval.

Para su fortuna, el vehículo que transportaba a la mandataria -de 63 años de edad- se detuvo por lo que la madre de Roxana Guzmán, la periodista que fue extraída de su casa el pasado 2 de junio, se acercó a ella.

Cámaras de distintos medios de comunicación como Grupo Fórmula, captaron el momento en que la madre de la periodista intercambió algunas palabras con Sheinbaum, quien intentó consolarla.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum atiende a la señora Rubicelia Ramírez, madre de la periodista secuestrada en Veracruz, Roxana Berenice Guzmán.



🗞️📹Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/Ds3gk49d6N — Azucena Uresti (@azucenau) June 5, 2026

¿Qué le dijo Sheinbaum a la madre de Roxana Guzmán?

La madre de Roxana Guzmán aprovechó la visita de Claudia Sheinbaum a Veracruz para pedirle que no se olvide de su hija.

En declaraciones para Milenio, Rubicelia Ramírez reveló que Sheinbaum, le informó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar Harfuch, está trabajando el caso en coordinación con el gobierno de Veracruz.

Así como le pidió no desesperarse y le aseguró que su hija va aparecer.

“(Dijo) que la está buscando Omar (Omar Harfuch, me imagino), que no me desespere, que va aparecer” Madre de Roxana Guzmán

Madre de Roxana Guzmán (Red Social X)

Previamente, en su conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo aseguró que para la búsqueda de la periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste es una de las prioridades del gobierno de Rocío Nahle.

“Lo importante en este momento es encontrarla”, dijo para posteriormente indicar que se realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero, pero también para saber la causa.

Respecto a las agresiones que los periodistas han sufrido en ese entidad, Sheinbaum subrayó que se está trabajando la paz y la seguridad de éstos.