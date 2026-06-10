La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramirez fue secuestrada por un grupo de hombres que ingresaron a su casa el pasado 2 de junio; a una semana de su privación de la libertad, han liberado a 3 detenidos por el caso.

El caso de Roxana Guzmán ha provocado indignación ante el grado de violencia con el que la periodista fue forzada a salir de su casa en Nanchital, Veracruz; hecho que fue captado en video.

El pasado 9 de junio un juez de control determinó la liberación de 3 detenidos en el municipio de Nanchital, presuntamente ligados al secuestro de la periodista.

Liberan a tres presuntos relacionados con desaparición de Roxana Guzmán

Un juez de control dictaminó la liberación de tres de los cuatro detenidos en Nanchital, Veracruz, presuntamente relacionados con la desaparición de Roxana Guzmán.

Los 4 hombres fueron detenidos la madrugada del 6 de junio dentro de una vivienda cateada por el caso de la periodista secuestrada.

Sin embargo, todos fueron detenidos bajo los cargos de ataque a las instituciones públicas y narcomenudeo que la Fiscalía General del Estado no logró sustentar en 3 de dichos casos.

El cuarto detenido, identificado como César Alejandro, trabajador de Pemex, se mantiene en calidad de detenido.

A pesar de las detenciones, no se ha compartido cuáles son las líneas de investigación sobre el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, quien tiene 8 días desaparecida.