Isaac del Toro terminó séptimo en la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, ganada por Tadej Pogacar. El ciclista mexicano se mantiene en tercer lugar general y en poder del maillot blanco.

Tadej Pogacar, virtual ganador del Tour de Francia 2026, cruzó la meta al frente tras un gran ataque en la montaña de la Etapa 19 de la competencia.

Isaac del Toro sigue en la pelea tras la Etapa 19 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro enfrentó la Etapa 19 del Tour de Francia 2026 con el objetivo de no perder posiciones en la clasificación general.

Además, mantener el maillot blanco era otro de los retos de Isaac del Toro en la etapa del viernes 24 de julio en el Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro ha tenido un gran debut en el Tour de Francia (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 19 en el Tour de Francia 2026?

Tadej Pogacar se mantiene en el liderato de la clasificación general en el Tour de Francia 2026 tras la Etapa 19, Isaac del Toro se ubica en tercer lugar.

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Isaac del Toro sigue con el maillot blanco en su poder

Después de la Etapa 19 del Tour de Francia, Isaac del Toro se mantiene como líder en la clasificación del maillot blanco, al mejor corredor joven.

Así va la clasificación general por el maillot blanco:

Isaac del Toro Paul Seixas | a 24′' Juan Ayuso | a 02′ 31′

Perfil y recorrido de la Etapa 20 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 20 este sábado 25 de julio, en la que Isaac del Toro buscará asegurar el podio en la carrera.

Considerada la etapa reina del Tour de Francia, la jornada incluye una distancia de 170,9 kilómetros en la última oportunidad para modificar las posiciones de la clasificación general.

El recorrido de la Etapa 20 del Tour de Francia 2026 inicia en Le Bourg d’Oisans con destino en la cima de Alpe d’Huez.