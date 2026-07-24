Con el viernes botanero sigue hoy 24 de julio la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Los partidos Tijuana vs León y Atlante vs América serán transmitidos por FOX One, ESPN, Disney+ y Canal 7, a las 21 horas.
Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 2 de Liga MX:
- Tijuana vs León | 21 horas | FOX One
- Atlante vs América | 21 horas | ESPN, Disney+ y Canal 7
Tijuana vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 24 de julio
León visita a Tijuana en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 24 de julio, partido que se jugará a las 21 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Tijuana vs León
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One
Atlante vs América: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 24 de julio
Atlante vs América chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 24 de julio en la cancha del Estadio Banorte.
ESPN, Disney+ y Canal 7 transmitirán a las 21 horas el partido Atlante vs América.
- Partido: Tijuana vs León
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One