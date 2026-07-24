LeBron James eligió a los Philadelphia 76ers para continuar su carrera en la NBA, olvidando por ahora el retiro de las duelas.

El ex jugador de Los Ángeles Lakers advirtió que jugar con los 7ers es su “última decisión”, y que buscará ser campeón de la NBA con su nueva escuadra.

A través de un video en Instagram, LeBron James celebró su nueva aventura en la NBA, acompañado por “Dreams and Nightmares”, el himno deportivo adoptado por los equipos de la ciudad.

El video termina con la letra: “espera un rato, ¿se estaban creyendo que yo estaban acabado?“ y corta a un logo de los 76ers.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los 76s de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez” LeBron James, basquetbolista

LeBron James jugará su temporada 24 en la NBA

LeBron James, de 41 años, aceptó que se sintió acabado cuando concluyó su temporada 23 en la NBA, la última con los Lakers, pero encontró razones para iniciar su aventura 24 en la competencia con Philadelphia.

“Estaba bastante seguro de que jugué mi último partido. Fui sincero en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y aún tengo más para dar” LeBron James, basquetbolista

El modesto contrato que firmará LeBron James con los 76ers

LeBron James firmará un contrato modesto de 8 millones de dólares por dos años con los Philadelphia 76ers, de acuerdo a un reporte de la cadena ESPN, mucho menos dinero de los 53 millones que ganó en la pasada temporada.

“No voy por dinero. No voy por la familia. Todavía quiero sacrificarme, Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme al máximo. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar” LeBron James, basquetbolista

La sequía de los Philadelphia 76ers que busca terminar LeBron James en la NBA

LeBron James puso fin a una sequía de campeonatos de 56 años con Cleveland en 2016, logró que busca repetir con los 76ers en la NBA

Philadelphia no conquista un campeonato de la NBA desde 1983 y no ha superado la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001.