Ante el secuestro en Veracruz de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, Artículo 19 hizo un llamado a las autoridades para que aceleren los trabajos de búsqueda y dar pronto con su paradero.

“Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida” Artículo 19

Por medio de un par de mensajes que compartió en redes sociales, la organización advirtió que las autoridades están obligadas a actuar de forma coordinada para encontrar a la comunicadora.

De la misma forma, Articulo 19 demandó que en las indagatorias, es necesario que la labor periodística de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, se asuma como una línea prioritaria de investigación.

Caso Roxana Berenice Guzmán Ramírez: Artículo 19 pide agilizar búsqueda

La mañana del martes 2 de junio, un grupo armado irrumpió en el domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera del portal Pulso Informativo del Sureste.

Tras el incidente que se registró en el municipio de Nanchital, Veracruz, la periodista se encuentra en calidad de desaparecida, por lo cual la organización Artículo 19 llamó a agilizar su búsqueda.

En un primer tuit, Artículo 19 consignó los hechos y señaló la participación “de un grupo de hombres armados” que dijo, irrumpió de manera violenta en el domicilio de la periodista.

“(Se) documenta la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, ocurrida la mañana de este 2 de junio en Nanchital, Veracruz (...) Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida” Artículo 19

Ante ello, exigió a las autoridades del estado de Veracruz a actuar con la “máxima diligencia”, así como establecer una coordinación para dar con el paradero con vida de Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

En ese sentido, emplazó al gobierno de Veracruz, a la fiscalía estatal y a la Comisión de Búsqueda local a poner en marcha “acciones efectivas para su búsqueda y localización”.

Artículo 19 sobre caso Roxana Berenice Guzmán Ramírez (@article19mxca/X)

Artículo 19 exige que se priorice labor periodística de Roxana Berenice Guzmán Ramírez en investigación

Al pronunciarse sobre la desaparición de Roxana Berenice Guzmán Ramírez tras la irrupción de sujetos armados a su domicilio, Artículo 19 pidió priorizar el tema de la labor periodística de la víctima.

En un segundo tuit, la organización refirió que el trabajo informativo de la periodista debe estar en el centro de las indagatorias e incluso debe tomarse como línea prioritaria de investigación.

De la misma forma, Artículo 19 destacó que por las características del caso, es necesario que se ponga en marcha el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.