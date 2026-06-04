Han pasado 48 horas desde la desaparición en Veracruz de la periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, Roxana Guzmán.

La mañana del martes 2 de junio, la comunicadora fue extraída de su casa, ubicada en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con su padre, el señor Fernando Guzmán, cuatro hombres se la llevaron a la fuerza y sin dar explicaciones.

En una conversación con Fluvio Martínez, corresponsal en Veracruz, de Grupo Fórmula, don Fernando relata que el día del secuestro fue golpeado con un arma de fuego.

“Salí, pero me agarraron y me golpearon, me dieron unas patadas; oí que gritó mi hija: ‘A mi papá no le peguen”. Fernando Guzmán, padre de Roxana Guzmán

El padre de la periodista recuerda que cuatro hombres ingresaron por la fuerza al domicilio, rompieron todo e incluso amenazaron a los presentes, pero a ellos no les dijeron nada.

🚨4 sujetos secuestraron a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y se la llevaron en un vehículo tipo Versa blanco, con placas superpuestas, revela Fluvio Martínez (@fluviomartinez), corresponsal en Veracruz.



Su familia vive con la incertidumbre; su padre Fernando Guzmán… pic.twitter.com/2TglBsmxdu — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

Padre de Roxana Guzmán pide que le devuelvan a su hija

Ante la falta de avances e información por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el padre de Roxana Guzmán aprovechó el micrófono para pedirle a los secuestradores que le devuelvan a su hija, incluso dijo estar dispuesto a pagar una recompensa si es lo que están buscando.

“Que la regresen con con vida y si quieren algo de dinero pues que digan, se tratará de conseguir o lo que sea. Que devuelvan a mi hija porque no les ha hecho nada” Fernando Guzmán, padre de Roxana Guzmán

Finalmente, condena que ejercer el periodismo en México conlleve un riesgo extremo.

“Si la labor de un periodista es que te van a matar pues, entonces, no va haber nunca periodistas” Fernando Guzmán, padre de Roxana Guzmán

Lafita León, quien en diciembre fue encarcelado, víctima de la censura y de una absurda venganza, entrevistó al papá de Roxana Guzmán, quien sigue desaparecida, en #Nanchital.

Visiblemente afectado, narró parte de lo que vio al momento que se llevaron a su hija #Veracruz pic.twitter.com/ss1PIEeKcm — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) June 4, 2026

¿Qué se sabe del secuestro de Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán fue extraída de su casa y privada de su libertad en Nanchital , Veracruz. Cuatro hombres vestidos de negro y con la cara cubierta la subieron a un vehículo blanco tipo Versa, con placas superpuestas.

Propiamente, la comunicadora grabó parte de los hechos con ayuda de la cámara de su celular.

En redes sociales se rumora que su secuestro es parte de una venganza personal proveniente de dos colaborares que fueron despedidos.

Sin embargo, el padre de Roxana Guzmán asegura que el fin de semana vio a su hija tranquila, por lo que descarta que esta se sintiera amenazada.

Captan en video el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz (Especial )

Actualmente, la Fiscalía de Veracruz realiza una investigación derivada de la privación de la libertad de la comunicadora.

En colaboración con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como parte de los protocolos, realizan recorridos de vigilancia y búsqueda en el municipio para dar con su paradero.