Tijuana vs León se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.

Tijuana vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Tijuana 2-1 León es el pronóstico en el Estadio Caliente, casa de los Xolos.

Pronóstico: Tijuana 2-1 León.

Tijuana vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs León, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Jackson Porozo, Unai Bilbao, Rafael Fernández y Jesús Gómez

Mediocampistas: Iván Tona, Christian Rivera y Ramiro Árciga

Delanteros: Ezequiel Bullaude, Yael Padilla y Shamar Nicholson

León

Portero: Alfonso Blanco

Defensas: Jaine Barreiro, Paul Bellón, Salvador Reyes y José Ramírez

Mediocampistas: Fernando Beltrán, Nicolás Fonseca, Jordi Cortizo y Sebastián Santos

Delanteros: Ismael Díaz y Diber Cambindo

Tijuana vs León: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX. (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Tijuana vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Tijuana vs León se miden en la Jornada 2 de la Liga MX en el Estadio Caliente, el viernes 24 de julio a las 20 horas por FOX One.