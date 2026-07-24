Tijuana vs León: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX.

Tijuana vs León se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.
Tijuana vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Tijuana 2-1 León es el pronóstico en el Estadio Caliente, casa de los Xolos.
Pronóstico: Tijuana 2-1 León.
Tijuana vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs León, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Jackson Porozo, Unai Bilbao, Rafael Fernández y Jesús Gómez
- Mediocampistas: Iván Tona, Christian Rivera y Ramiro Árciga
- Delanteros: Ezequiel Bullaude, Yael Padilla y Shamar Nicholson
León
- Portero: Alfonso Blanco
- Defensas: Jaine Barreiro, Paul Bellón, Salvador Reyes y José Ramírez
- Mediocampistas: Fernando Beltrán, Nicolás Fonseca, Jordi Cortizo y Sebastián Santos
- Delanteros: Ismael Díaz y Diber Cambindo
Tijuana vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Tijuana vs León se miden en la Jornada 2 de la Liga MX en el Estadio Caliente, el viernes 24 de julio a las 20 horas por FOX One.
- Partido: Tijuana vs León
- Fase: Jornada 2 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One