Tijuana vs León se enfrentan en la Jornada 2 de la Liga MX, y el pronóstico es 2-1 a favor de los Xolos. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.

Tijuana vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Tijuana 2-1 León es el pronóstico en el Estadio Caliente, casa de los Xolos.

Pronóstico: Tijuana 2-1 León.

Tijuana vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs León, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

  • Portero: Antonio Rodríguez
  • Defensas: Jackson Porozo, Unai Bilbao, Rafael Fernández y Jesús Gómez
  • Mediocampistas: Iván Tona, Christian Rivera y Ramiro Árciga
  • Delanteros: Ezequiel Bullaude, Yael Padilla y Shamar Nicholson

León

  • Portero: Alfonso Blanco
  • Defensas: Jaine Barreiro, Paul Bellón, Salvador Reyes y José Ramírez
  • Mediocampistas: Fernando Beltrán, Nicolás Fonseca, Jordi Cortizo y Sebastián Santos
  • Delanteros: Ismael Díaz y Diber Cambindo
Tijuana vs León: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX.
Tijuana vs León: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 2 de la Liga MX. (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Tijuana vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Tijuana vs León se miden en la Jornada 2 de la Liga MX en el Estadio Caliente, el viernes 24 de julio a las 20 horas por FOX One.

  • Partido: Tijuana vs León
  • Fase: Jornada 2 de Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Caliente
  • Transmisión: FOX One