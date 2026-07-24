Atlante vs América se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 0-1 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.

Atlante vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Atlante 0-1 América es el pronóstico en el Estadio Banorte, casa de los Potros de Hierro.

Pronóstico: Atlante 0-1 América.

Atlante vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs América, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Armando Escobar, Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Nico Carrera y Walter Portales

Mediocampistas: Martín Fernández y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Joaquín Moxica, Luis Puente y Luis Calzadilla

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Dagoberto Espinosa, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez e Isaías Violante

Delantero: Henry Martín

América vence a Querétaro y consigue su primera victoria del Apertura 2026. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Atlante vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Atlante vs América marcará el debut como local de los Potros de Hierro en el Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el viernes 24 de julio a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.