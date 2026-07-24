Atlante vs América se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX, y el pronóstico es 0-1 a favor de las Águilas. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 24 de julio.
Atlante vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Atlante 0-1 América es el pronóstico en el Estadio Banorte, casa de los Potros de Hierro.
Pronóstico: Atlante 0-1 América.
Atlante vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs América, en la Jornada 2 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Armando Escobar, Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Nico Carrera y Walter Portales
- Mediocampistas: Martín Fernández y Eugenio Pizzuto
- Delanteros: Joaquín Moxica, Luis Puente y Luis Calzadilla
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Dagoberto Espinosa, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez e Isaías Violante
- Delantero: Henry Martín
Atlante vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX
Atlante vs América marcará el debut como local de los Potros de Hierro en el Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se juega el viernes 24 de julio a las 21 horas por Canal 7, ESPN y Disney+.
- Partido: Atlante vs América
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney+