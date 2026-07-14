Waldo Fernández, senador de Morena por Nuevo León, señaló que buscará impedir que Samuel García deje su cargo para buscar la presidencia en 2030.

A través de una propuesta de aspirantes de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, presentaron una iniciativa para impedir que Samuel García solicite licencia en el periodo electoral por la presidencia.

Morena Nuevo León busca impedir que Samuel García compita por la presidencia en 2030

Los aspirantes de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación presentaron una iniciativa para impedir que quien ocupe la gubernatura del estado pueda solicitar una licencia para competir por la presidencia.

De acuerdo con Waldo Fernández, se espera que la iniciativa se aplique en este periodo para que Samuel García no pueda participar en las elecciones 2030.

“El mensaje político es que cualquiera de nosotros, incluida Judith, en caso de ser elegidos más adelante, estamos desde ahorita poniendo un freno a este tipo de aspiraciones” Waldo Fernández

La propuesta fue respaldada por la dirigencia estatal de Morena y presentada de manera conjunta por:

De acuerdo con los aspirantes, esta iniciativa no solo busca que Samuel García no compita por la presidencia, sino que se garantice que se cumpla por completo cada gubernatura.

Waldo Fernández va por modificación de la constitución de Nuevo León

De acuerdo con Waldo Fernández, su iniciativa de reforma plantea modificar la Constitución de Nuevo León, así como el Reglamento del Congreso para que los diputados no puedan autorizar una licencia a un gobernador con ese propósito.

Asimismo, sostuvo que Nuevo León ha resentido las consecuencias de que los gobernadores prioricen proyectos políticos personales sobre la administración estatal.

“Los últimos dos gobernadores se la han pasado los primeros tres años armando su comité de campaña y los últimos tres arreglando el desorden porque no fueron presidentes" Waldo Fernández

Waldo Fernández agregó que esta iniciativa establece una prohibición expresa para que el Congreso otorgue licencias con fines presidenciales y argumentó que esa medida busca evitar que se repita un escenario que, dijo, ha generado ingobernabilidad durante la última década.