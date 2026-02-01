El alcalde de Temoac, Morelos, sufrió un ataque armado la tarde del sábado 31 de enero, sobre la carretera México-Oaxaca, pero, ¿quién es Valentín Lavín Romero? Te decimos lo que sabemos.

Acorde con lo reportado, el alcalde de Temoac viajaba por dicha carretera cuando unos sujetos abrieron fuego contra su camioneta; Valentín Lavín Romero sufrió una herida que no pone en riesgo su vida.

¿Quién es Valentín Lavín Romero? Alcalde de Temoac, Morelos

Valentín Lavín Romero es el actual alcalde de Temoac, Morelos para el periodo 2024-2027, electo por segunda ocasión y militante del Partido Verde.

El sábado 31 de enero fue víctima de un ataque armado mientras viajaba sobre la carretera México-Oaxaca a la altura de Amayuca, frente a una gasolinera; habría recibido una herida de bala en la cadera.

Sin embargo previo a dicho ataque, Valentín Lavín Romero no había reportado incidentes contra su seguridad o amenazas en contra de su integridad física.

¿Qué edad tiene Valentín Lavín Romero?

Se presume que Valentín Lavín Romero tendría 40 años, acorde con el sitio Saber Votar.

¿Qué signo zodiacal es Valentín Lavín Romero?

Acorde con publicaciones en redes sociales, el cumpleaños de Valentín Lavín Romero sería el 7 de agosto, por lo cual su signo zodiacal correspondería a Leo.

¿Quién es la esposa de Valentín Lavín Romero?

Presidenta del DIF de Temoac, Marisol Romero Zamora es la esposa de Valentín Lavín, quien viajaba en la misma camioneta en la cual sufrieron el ataque armado; se desconoce su estado de salud.

¿Valentín Lavín Romero tiene hijos?

Por otra parte, se menciona que en el vehículo también iba un hijo de Valentín Lavín Romero, aunque no se ha confirmado.

¿Qué estudió Valentín Lavín Romero?

El último grado de estudios de Valentín Lavín Romero fue la secundaria.

¿En qué ha trabajado Valentín Lavín Romero?

Valentín Lavín Romero es alcalde por segunda ocasión de Temoac, ya que también ejerció de 2019 a 2021, sin embargo, también fungió como transportista en la región oriente de Morelos.

Valentín Lavín Romero resulta herido tras ataque armado en carretera México-Oaxaca

Alrededor de las 15:29 horas del sábado 31 de enero, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero fue víctima de un ataque armado mientras viajaba con su familia en una camioneta.

Testigos mencionaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo de Valentín Lavín Romero, en la gasolinera El Faro sobre la carretera México-Oaxaca en Jantetelco, Morelos.

Valentín Lavín Romero resultó herido de la cadera y fue atendido en el lugar por las autoridades de Morelos; fue trasladado a un hospital en donde se declaró fuera de peligro.