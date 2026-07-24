El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se informó sobre la percepción de las ciudades más inseguras y las más seguras de México.
Como punto de partida, el Inegi detalló que la ENSU corresponde a junio de 2026, con población de 18 años y más que consideran en un 59.8% que la ciudad donde vive es insegura.
Las 3 ciudades más inseguras, según la percepción de los mexicanos
El Inegi informó el cambio que hubo entre marzo de 2026 y junio de 2026 sobre las ciudades que los mexicanos consideran aumentó el nivel de inseguridad, siendo estas las principales:
- San Pedro Garza García en Nuevo León: Pasó de 4.4% a 10.6%
- Los Monchis en Sinaloa: Pasó de 21.1% a 31.2%
- Apodaca en Nuevo León: Pasó de 26.1% a 33.4%
Las 3 ciudades donde la seguridad aumentó, según los mexicanos
Los encuestados por el Inegi también percibieron que de marzo de 2026 a junio de 2026 disminuyó la inseguridad en las ciudades donde viven, tales como:
- Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México: Pasó de 55.5% a 41.3%
- Zapopan en Jalisco: Pasó de 70.8% a 54.1%
- Nuevo Laredo en Tamaulipas: Pasó de 34.8% a 26.5%
Actos de corrupción por servidores públicos
El Inegi también informó que en la ENSU los encuestados informaron que en el primer semestre del 2026, el 13.6% tuvo acercamiento con servidores públicos.
Sin embargo, de estos, el 46.5% dijo haber vivido un acto de corrupción por la autoridad con la que tuvo acercamiento.