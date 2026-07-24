El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se informó sobre la percepción de las ciudades más inseguras y las más seguras de México.

Como punto de partida, el Inegi detalló que la ENSU corresponde a junio de 2026, con población de 18 años y más que consideran en un 59.8% que la ciudad donde vive es insegura.

Las 3 ciudades más inseguras, según la percepción de los mexicanos

El Inegi informó el cambio que hubo entre marzo de 2026 y junio de 2026 sobre las ciudades que los mexicanos consideran aumentó el nivel de inseguridad, siendo estas las principales:

San Pedro Garza García en Nuevo León: Pasó de 4.4% a 10.6%

Los Monchis en Sinaloa: Pasó de 21.1% a 31.2%

Apodaca en Nuevo León: Pasó de 26.1% a 33.4%

Las 3 ciudades donde la seguridad aumentó, según los mexicanos

Los encuestados por el Inegi también percibieron que de marzo de 2026 a junio de 2026 disminuyó la inseguridad en las ciudades donde viven, tales como:

Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México: Pasó de 55.5% a 41.3%

Zapopan en Jalisco: Pasó de 70.8% a 54.1%

Nuevo Laredo en Tamaulipas: Pasó de 34.8% a 26.5%

Ciudades con incremento y disminución en la percepción de Inseguridad, según Inegi. (Notebook/Inegi)

Actos de corrupción por servidores públicos

El Inegi también informó que en la ENSU los encuestados informaron que en el primer semestre del 2026, el 13.6% tuvo acercamiento con servidores públicos.

Sin embargo, de estos, el 46.5% dijo haber vivido un acto de corrupción por la autoridad con la que tuvo acercamiento.