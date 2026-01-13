Reporteros Sin Fronteras informó que nueve periodistas fueron asesinados en México durante el 2025, lo que representa una parte significativa en las cifras a nivel mundial.
México se posiciona como el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, detrás de Gaza; a continuación, te damos la lista de los periodistas asesinados en 2026.
Lista completa de periodistas asesinados en México en 2026
Un par de semanas han transcurrido desde que inició el 2026 y en México ya se registra un periodista asesinado, a quien le arrebataron la vida en el municipio de Poza Rica, Veracruz:
- Carlos Castro
El periodista Carlos Castro, que se especializaba en nota roja, fue asesinado durante un ataque con arma de fuego al interior de un restaurante en la colonia Cazones, en Poza Rica.
Los reportes indican que Carlos Castro era miembro del programa de protección para periodistas en Veracruz desde 2024; sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar su asesinato.
Periodistas asesinados en México en 2025, según Reporteros Sin Fronteras
Nueve periodistas fueron víctimas de asesinato en México a lo largo del 2025; ellos fueron :
- Cayetano de Jesús Guerrero de Global México asesinado el 17 de enero de 2025
- Kristian Uriel Martínez Zavala de El Sinaloense MX asesinado el 2 de marzo de 2025
- Raúl Irán Villarreal Belmont de Observatorio Ciudadano asesinado el 14 de marzo de 2025
- José Carlos González Herrera de El Guerrero Opinión Ciudadana asesinado el 15 mayo de 2025
- Salomón Ordoñez Miranda de Shalom Cuetzalan Producciones asesinado el 23 de junio de 2025
- Ángel Sevilla de Noticias 644 asesinado el 7 de julio de 2025
- Melvin García de Mayra asesinado el 8 de julio de 2025
- Ronald Paz Pedro de NotiExpress Paz Pedro asesinado el 9 de julio de 2025
- Miguel Beltrán Martínez de La Gazzeta.Dgo asesinado el 25 de octubre de 2025
El año más letal para para periodistas en México
El Observatorio de la UNESCO y otras organizaciones documentan que el 2022 fue el año en el que 19 periodistas fueron asesinados, superando a cualquier otro año reciente en este delito.
Esa cifra coloca a 2022 como el año más letal para periodistas en México en décadas, incluso por encima de países en conflicto, y refuerza la percepción de que el país es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.