En declaraciones para los medios, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle desmintió las versiones sobre el hallazgo de la periodista Roxana Guzmán difundidas en redes.

A lo que Rocío Nahle refrendó el compromiso para la pronta localización de Roxana Guzmán, periodista la cual fue secuestrada por un grupo armado durante la mañana del 2 de junio en Nanchital, Veracruz.

Además, Rocío Nahle pidió esperar para conocer más del caso de la periodista Roxana Guzmán, pues aún la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando para precisar el móvil de los hechos.

Búsqueda de Roxana Guzmán sigue; Fiscalía de Veracruz trabaja en su localización: Rocío Nahle

La búsqueda de la periodista Roxana Guzmán sigue en proceso aseguró la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaraciones con las que desmiente las versiones de su localización.

“Desde el primer momento, tanto la Fiscalía General del Estado como las fuerzas de seguridad federales y locales han estado buscando a la señora. No han parado, mandaron incluso elementos de apoyo, nos mandó la presidenta, y todavía no, están trabajando”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Al preguntarle sobre la línea de investigación, Rocío Nahle respondió que aún se está trabajando, por lo que pidió esperar a que sea la Fiscalía del Estados la que de más información sobre el secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

“Vamos a esperar a que nos de la información la Fiscalía. Se está trabajando, tienen tres días trabajando, y vamos a esperar”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Ante ello, refrendó Rocío Nahle el trabajo sobre la búsqueda de Roxana Guzmán, pues dijo que sea quien sea es su deber como funcionaria estatal.

“No, no, están trabajando, están trabajando, y nosotros hemos dado tiempo. Como a cualquier mujer, cualquier persona, sea el oficio que sea, nosotros tenemos que apoyar, buscar, resguardar, esa es parte de nuestra función”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

La gobernadora Rocío Nahle desmintió el rumor sobre el hallazgo de la periodista Roxana Guzmán. Sigue desaparecida después de ser sacada violentamente de su domicilio en el municipio de #Nanchital #Veracruz pic.twitter.com/iiU33Q7GvE — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) June 4, 2026

Rocío Nahle lamenta secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz

Ante los medios, Rocío Nahle lamentó el secuestro de Roxana Guzmán, así como sostuvo que este tipo de hechos no deberían pasar.

“Es, lamentable, eso no debe pasar”, afirmó Rocío Nahle y por lo que insistió en que las investigaciones para la localización de Roxana Guzmán continúan.