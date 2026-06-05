En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán es una prioridad que se mantiene en el órgano.

“Para la Fiscalía de Veracruz, así como el gobierno del estado, y por instrucción de la presidenta ha sido prioritarias las labores de búsqueda de la comunicadora Roxana Guzmán”. Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía de Veracruz

Ante el caso del secuestros de Roxana Guzmán, periodista la cual fue sustraída de su domicilio por un grupo armado durante la mañana del 2 de junio en Nanchital, Veracruz.

“Más allá de cualquier profesión a la que ella se dedique, no debemos perder de vista que en un país y en un estado encabezado por mujeres, pues es prioritaria la búsqueda de localización de una mujer”. Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía de Veracruz

Fiscalía de Veracruz realiza trabajos de investigación para la localización de Roxana Guzmán

Sobre le caso de Roxana Guzmán, la Fiscalía de Veracruz también precisó que se realizan trabajos de investigación para la localización de la periodista.

Por lo que la Fiscalía de Veracruz precisó que han llevado a cabo trabajo de análisis de videograbaciones, los cuales “han permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento”

Asimismo, la Fiscalía de Veracruz destacó que en la búsqueda de Roxana Guzmán se han desplegado recorridos en los municipios de Nanchital, Moloacán e Ixhuatlán del Sureste.

Trabajos de la búsqueda de Roxana Guzmán en los cuales se ha tenido la participación de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, la Fiscalía de Veracruz explicó que también se han realizado entrevistas con familiares y personas cercanas a la víctima, así como trabajos de inteligencia relacionados con sus comunicaciones.

Claudia Sheinbaum reitera prioridad en búsqueda de Roxana Guzmán

Ante la pregunta sobre el caso Roxana Guzmán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró la búsqueda de la periodista con suma importancia.

A lo que Sheinbaum también pidió no adelantarse sobre la razón del secuestro de Roxana Guzmán, pues su localización es lo principal.

“Lo más importante en este momento es encontrarla y una vez que se encuentre, ya se hará la investigación de cuál fue la razón por la cual fue levantada por estas personas, que todos vimos en un video. Lo más importante es la búsqueda”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, la mandataria Sheinbaum apuntó que su gobierno trabaja para brindar medidas de seguridad a todos los ciudadanos, así como a los comunicadores.