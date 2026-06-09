Autoridades del estado de Veracruz dieron a conocer avances en el caso Roxana Guzmán, al confirmar la detención de seis presuntos implicados en el secuestro de la periodista.

De acuerdo con la información, los seis sospechosos por la desaparición de Roxana Guzmán fueron detenidos durante las primeras horas del sábado 6 de junio de 2026.

Esto tras un operativo realizado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Residencial Sección XI, en el municipio de Nanchital, Veracruz.

Captan en video el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Caso Roxana Guzmán: presentan ante un juez a seis hombres por el secuestro de la periodista

Este lunes 8 de junio de 2026, autoridades de Veracruz presentaron ante un juez de Coatzacoalcos a seis detenidos por su presunta participación en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán.

Durante la audiencia inicial, presidida por el juez Daniel García, se comenzó el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía estatal para determinar si los imputados serán vinculados a proceso penal en las próximas horas.

Entre los detenidos han sido identificados de manera oficial:

César Alejandro “N”

Alejandro “N”

Luis Arturo “N”

Andrés “N”

Mientras tanto, los nombres de otros dos involucrados en el caso Roxana Guzmán permanecen bajo reserva oficial.

Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no ha señalado formalmente los delitos ni el rol específico que habría desempeñado cada detenido en el secuestro de desaparición de la periodista.

Corresponderá al Ministerio Público sustentar la presentación de los seis hombres en las etapas subsecuentes del juicio para determinar el grado de responsabilidad de cada imputado.