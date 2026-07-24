La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el municipio salió del grupo de las 10 ciudades con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al supervisar los operativos Red Violeta, Transporte Seguro y Moto Segura, la alcaldesa señaló que entre marzo y junio de 2026 la percepción de seguridad mejoró 8.9 puntos porcentuales, un avance que, afirmó, es cinco veces superior al promedio nacional.

Hemos iniciado desde muy temprano. Estamos atendiendo el tema de seguridad, no podemos descansar, los operativos se hacen todos los días en diferentes puntos del municipio, no podemos descansar hasta que todos los vecinos se sientan seguros. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

Ecatepec reduce delitos de alto impacto, asegura el gobierno municipal

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, indicó que el municipio pasó del tercer lugar en percepción de inseguridad en el primer trimestre de 2026 al lugar 12, según los resultados de la ENSU.

Además, señaló que los delitos de alto impacto registraron una reducción superior al 60 por ciento, entre ellos el robo de vehículo, la extorsión, el homicidio doloso y el robo a transeúnte.

De acuerdo con la información presentada por el gobierno municipal, el robo de vehículos pasó de 8 mil 681 casos en 2019 a 2 mil 438 en 2025, mientras que la extorsión disminuyó de 329 casos en 2024 a 224 en 2025. En el mismo periodo, el homicidio doloso bajó de 193 a 129 casos, y el robo a transeúnte pasó de 2 mil 134 a mil 768 denuncias.

Ecatepec mejora percepción de seguridad. (cortesía)

Operativos Red Violeta, Transporte Seguro y Moto Segura continúan en Ecatepec

Durante la supervisión de los operativos en Vía Morelos y López Portillo, participaron elementos de Tránsito Municipal, policías sectoriales, el Grupo de Operaciones Especiales, la Policía Metropolitana y personal de la Secretaría de Marina.

Las acciones incluyeron revisiones al transporte público para detectar armas o sustancias ilícitas, así como inspecciones a motociclistas para verificar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y prevenir delitos.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, añadió que su administración mantiene una estrategia de proximidad social y profesionalización policial, con el respaldo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.