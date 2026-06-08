A seis días del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fuerzas federales y estatales han desplegado toda la capacidad necesaria para localizarla.

“Está desplegado, pues toda la fuerza que se requiere para encontrarla, desde inteligencia hasta distintas acciones en coordinación con la Fiscalía del Estado de Veracruz” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 8 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad mantiene informados a los padres de Roxana Guzmán y a los medios.

Aunque la familia denuncia retrasos en la reacción inicial, la presidenta de México reiteró que encontrar a Roxana Guzmán es prioridad nacional y que las investigaciones continúan activas en Veracruz.

Continúa la búsqueda de Roxana Guzmán

Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de su libertad el pasado 2 de junio. Hombres armados irrumpieron en su casa, ubicada en el municipio de Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas de seguridad federales y locales, iniciaron las labores de búsqueda de forma inmediata.

Rocío Nahle desmiente versiones sobre hallazgo de Roxana Guzmán difundidas en redes (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sin embargo, el padre de Roxana Guzmán asegura que las autoridades actuaron un día después de que ellos reportaran la agresión que la comunicadora vivió en su hogar y en presencia de su familia.

Debido a que no hay avances, la madre de la comunicadora aprovechó la visita de la Presidenta de México a Veracruz para pedirle que la ayude a encontrar a su hija.

Sheinbaum, quien ya está enterada de lo ocurrido, pidió a Rubicela Ramírez tener paciencia y confiar en que pronto sabrían de su hija puesto que encontrarla es una de las prioridades del Gabinete de Seguridad.

A casi una semana del evento y tras escuchar la suplica de la madre de la comunicadora, la mandataria informó que continúan las investigaciones.