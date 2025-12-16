Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente del Movimiento del Sombrero, reconoció que impulsa a Grecia Quiroz para que participe en las elecciones 2027 por gubernatura de Michoacán.

“Yo la he estado tratando de empujar (a competir por la gubernatura). A mi me gustaría seguir el legado de Carlos… para mi Grecia toma la posición de Carlos Marzo, Grecia se vuelve mi líder moral, yo quiero que se cumpla ese legado…” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero

Así lo dijo en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula al hablar de lo que sigue para el Movimiento del Sombrero.

¿Tafolla buscará la gubernatura de Michoacán? “No voy a dejar que gobierne ningún delincuente”

En su caso, Carlos Bautista Tafolla, dijo que le gusta el tema legislativo pero que “sin duda alguna yo no voy a dejar que ningún delincuente llegue a gobernar” el estado de Michoacán.

Recordó que el Movimiento del Sombrero no es un partido político y a pesar de ello compiten contra un sistema de más de 10 mil millones de pesos.

Sobre convertirse en un partido político, dijo que valorarán la situación a fin de competir en igualdad de circunstancias.

Carlos Bautista Tafolla cuestiona quien mandó a matar a Carlos Manzo: “¿A quién realmente le estorbaba?”

En la misma entrevista, Carlos Bautista Tafolla calificó el asesinato de Carlos Manzo como un crimen político.

Insistió en que no debe haber impunidad ni encubrimiento ya que el mismo Carlos Manzo había señalado a tres personajes de Morena:

“Me tiene muy intrigado que se quiera tapar a un político… no vamos a descansar hasta que sepamos quién es el autor intelectual… fue una muerte anunciada, mencionaba tres nombres, el de Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos… eran personas que él mencionaba… yo tengo la confianza de que vamos a saber que fue un crimen político” Carlos Bautista Tafolla. Diputado del Movimiento del Sombrero

También cuestiono “¿A quién realmente le estorbaba?” Debido a que había alcanzado 40 por ciento de preferencias para competir por la gubernatura de Michoacán, por lo que insiste en descartar que el asesinato haya sido por parte del crimen organizado.