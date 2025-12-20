Ante el reclutamiento forzado, la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz, envió un mensaje a los padres de jóvenes delincuentes, además de hacer un llamado para evitar que lleguen al crimen organizado.

“Padres, abracen a sus hijos, escúchenlos, compréndalos, ámenlos pero sobre todo corríjanlos”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Este llamado ha sido realizado por otros integrantes del Movimiento del Sombrero tras el asesinato de quien fue su líder, Carlos Manzo, a manos de un menor de edad.

“Yo voy a ser presidente de México”: Grecia Quiroz revela el proyecto político de Carlos Manzo (Cuartoscuro )

Grecia Quiroz pide a padres denunciar a hijos delincuentes para reivindicarlos

Fue durante su participación en el foro de seguridad Desconek-tate Reconek-tate, que Grecia Quiroz pidió a los padres estar pendientes de los jóvenes para evitar que tomen un camino delincuencial.

A su vez, Grecia Quiroz pidió a los padres de los jóvenes delincuentes denunciarlos porque, aseveró, es mejor verlos en una cárcel que llorarles por haber sido asesinados.

Por lo mismo, la alcaldesa afirmó que lo más importante no sólo es amarlos, sino corregirlos para evitar que vayan por un mal camino y denunciarlos cuando comienzan a llegar con objetos de alto valor.

Grecia Quiroz afirmó que el reclutamiento de los jóvenes no sólo se ve en redes sociales, también en los juegos y los datos que proporcionan y que pueden derivar en secuestros u otros delitos.

Esto en el tenor de la seguridad cibernética, el uso de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales que utiliza el crimen organizado para reclutar a los jóvenes.

Grecia Quiroz pide a padres de jóvenes delincuentes denunciarlos (El País)

Grecia Quiroz aseguró que atraviesa violencia digital y pide a jóvenes no ser participes

Grecia Quiroz denunció que ha sido víctima de violencia digital, ya que utilizan la inteligencia artificial para desprestigiarla.

Aclaró que ha tenido que explicar a su hijo adolescente que es mentira el video que circuló en el que “se le ve acurrucada” con su compañero del Movimiento del Sombrero.

Por lo que llamó a los padres no sólo a no dejarse llevar por las imágenes que son realizadas por la IA, sino el evitar ser partícipes de este tipo de difamaciones.