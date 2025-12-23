Conrado Paz, el diputado que pertenecía al Movimiento del Sombrero, exhibe que existen chantajes al interior y Carlos Bautista Tafolla sería uno de los responsables.

Asimismo, Conrado Paz asegura que Carlos Bautista Tafolla lucra con la muerte de Carlos Manzo cuando lo llamaba “alacrán”.

Conrado Paz exhibe chantajes en el Movimiento del Sombrero

El diputado de Uruapan por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Conrado Paz Torres, aseguró que existen chantajes al interior del Movimiento del Sombrero, agrupación política de la que salió hace casi un año.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, quien fue alcalde de Uruapan por el Movimiento del Sombrero, la relación se ha vuelto tensa al interior de este.

Según lo mostrado por el diputado del PRD, existe chantaje al interior debido a que integrantes piden que se de el 50% de su salario como servidor público para el Movimiento del Sombrero.

Asimismo, exhibió que durante Carlos Manzo se habría estado exigiendo entregar más dinero, además de presionarlo para salir del grupo parlamentario del que formaba parte.

“Comenzaron a presionarme, por no decir chantajearme para que se les diera más dinero, incluyendo afectaciones a los salarios de los trabajadores de la nueva bancada”. Conrado Paz, diputado.

Por otra parte, Conrado Paz puso en duda el aumento de cuotas “para financiar supuestamente” al Movimiento del Sombrero y la guardia que tenían.

Acusó haber sido bloqueado de sus actividades por el distrito 14 cuando él había decidido hacerlo “por la vía independiente”.

“Consecutivamente y sin explicación alguna me bloquearon del Movimiento [del Sombrero] y de las actividades que forman parte del distrito que represento”. Conrado Paz, diputado.

Según Conrado Paz, estos fueron los principales motivos por lo que dejó el Movimiento del Sombrero en enero 2025.

Conrado Paz acusa a Carlos Bautista Tafolla de lucrar con asesinato de Carlos Manzo

El diputado Conrado Paz acusa chantaje en el Movimiento del Sombrero y asegura que Carlos Bautista Tafolla lucra con el asesinato de Carlos Manzo.

Según Conrado Paz, Tafolla está usando el asesinato de Carlos Manzo para escalar en la política cuando antes lo llamaba “alacrán”.

“Él miente y se cuelga de una tragedia porque él se refería al expresidente Carlos Manzo como un alacrán que le gritoneaba y lo maltrataba”. Conrado Paz, diputado.