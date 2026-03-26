Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, denunció desesperación por parte de algunos aspirantes para participar en las elecciones 2027 rumbo a la gubernatura del estado aunque dijo no son tiempos electorales.

“Estamos haciendo una valoración con el movimiento…no son tiempos electorales… hay muchos de ellos que ya están desesperados queriendo participar o queriéndose hacer los protagonistas de que ellos van a ser. Hay que dejarle esa decisión a la gente” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Así lo dijo de visita en el Senado donde decidió no posicionarse sobre el tema de elecciones 2027 porque dijo no son tiempos.

No obstante, dijo que que ella y el Movimiento del Sombrero están haciendo una valoración sobre una posible participación.

Morena corea “Morón” ante Grecia Quiroz en el Senado

Grecia Quiroz estuvo en el Senado de la República, no obstante fue recibida a gritos en apoyo al senador morenista Raúl Morón.

Cabe recordar que Raul Morón es uno de los tres personajes a los que su esposo, Carlos Manzo, mencionó como posibles responsables si algo le pasaba.

Una de las últimas declaraciones de Raul Morón en febrero de 2026 fueron sobre la posibilidad de demandar penalmente a Grecia Quiroz porque dijo están dañando su honor con dichos de los que no hay pruebas.

Noroña encabeza desaire contra Grecia Quiroz en el Senado

Quienes gritaron el apoyo a Morón a solo unos metros de distancia de Grecia Quiroz y el senador Emmanuel Reyes Carmona fueron un grupo de senadores encabezados por Gerardo Fernando Fernández Noroña, a quien ya se había señalado por ataques misóginos contra ella.

En el grupo estaban, entre risas, alrededor de 14 senadores senadoras morenistas, entre ellos Raúl Morón.

También se vio a senadores polémicos como:

Felix Salgado Macedonio

Lucía Trasviña

Lilia Margarita Valdez

Manuel Huerta

Otros

Morena respalda a Raúl Morón en el Senado durante visita de Grecia Quiroz (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Grecia Quiroz responde a gritos de senadores en apoyo a Raúl Morón

En redes sociales, Grecia Quiroz colgó una foto con su esposo Carlos Manzo y dijo que “sus gritos reafirman que estamos del lado correcto”.

Grecia Quiroz simplemente dijo que ese tipo de acciones y gritos son la forma de hacer política por parte de Morena.

Grecia Quiroz estuvo en el Senado a invitación del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, con quien en vida su esposo tuvo buena relación.

Grecia Quiroz fue una de las galardonadas en la “Premiación a las 100 Mujeres destacadas, que son líderes de América Latina 2026” junto con personajes como Patricia Reyes Espíndola, Laura León, Mariana Ochoa, y otras activistas y legisladoras.