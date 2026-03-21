El Movimiento del Sombrero aún no define si participará en las elecciones de 2027 para contender por la gubernatura del estado de Michoacán, así lo reveló la alcaldesa Grecia Quiroz.

Al mencionarle que las encuestas la colocan como uno de los perfiles por los que la ciudadanía votaría en las elecciones 2027 de Michoacán, Grecia Quiroz aclaró que la decisión final la tiene el pueblo.

Grecia Quiroz revela que Movimiento del Sombrero no define si participa en Michoacán 2027

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reveló a los medios que el Movimiento del Sombrero aún analiza la posibilidad de participar en las elecciones 2027 en Michoacán.

Grecia Quiroz (Grecia Quiroz vía Facebook)

Asimismo, la alcaldesa mencionó que no hay que satanizar a los partidos políticos, pues lo componen “gente buena” y otros “que no lo son”, pero destacó que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta.

Grecia Quiroz no descartó su interés por la gubernatura de Michoacán, pero aclaró que, de participar en la contienda de 2027, lo hará por la vía independiente, sin partidos políticos.

Cabe mencionar que miembros del Movimiento del Sombrero, como Carlos Bautista Tafolla, han señalado que el proyecto sí participará en las elecciones 2027 y apuntan a que Grecia Quiroz sería el mejor perfil.