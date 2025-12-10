Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), reveló parte de la estrategia que se realizará para contener la piratería durante la Copa Mundial 2026.

La venta de mercancía pirata en el Mundial 2026 es una de las cosas que preocupa al gobierno de México, pues afectará la derrama económica que se espera para este gran evento.

Copa Mundial 2026 (MEXSPORT / Richard Callis)

Santiago Nieto detalle la estrategia para contener la piratería durante el Mundial 2026

En entrevista con Enrique Acevedo, Santiago Nieto dijo que como parte de la estrategia para contener la piratería durante el Mundial 2026, ya se ha comenzado con la “operación limpieza”.

Santiago Nieto reveló que el plan es realizar operativos para decomisar la mercancía pirata y ya se ha puesto en marcha, logrando el decomiso de casi 900 mil millones de pesos.

Hasta el momento, se han realizado 16 operativos de limpieza de mercancía pirata, donde el 11.6% de lo decomisado son textiles como gorras y playeras deportivas.

El director del IMPI, Santiago Nieto, mencionó que el resto de la estrategia contra la piratería estará a manos de Gabriela Cuevas, la representante de México para la Copa Mundial 2026.