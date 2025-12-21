El pasado sábado 20 de diciembre, Grecia Quiroz acompañó a la diputada federal, Lupita Arias, en la inauguración de una farmacia gratuita en San Andrés Coru, Michoacán.

Durante este evento, la misma Grecia Quiroz señaló que esta farmacia gratuita forma parte del legado de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el pasado mes de noviembre.

La farmacia gratuita inaugurada por Grecia Quiroz ya opera en Michoacán

Desde el mismo sábado 20 de diciembre, la farmacia gratuita inaugurada por Grecia Quiroz ya opera en San Andrés Coru, en Michoacán.

Dicho establecimiento tiene como objetivo administrar todas las medicinas de recetas oficiales a habitantes de la comunidad de escasos recursos.

Poniendo a su alcance los elementos para que conserven su salud y atiendan todos sus padecimientos, algo que era el objetivo del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Esta farmacia, además de suministrar medicinas, también dará consultas gratuitas, así como otros servicios de salud básicos a los pobladores de la región.

Esto sin olvidar que existen unidades médicas móviles que sirven como apoyo a estas farmacias, las cuales se desplazan a lo largo de todo el municipio.

Grecia Quiroz inaugura farmacia gratuita en Michoacán (Grecia Quiroz)

Las farmacias gratuitas fue una iniciativa de Carlos Manzo

La farmacia gratuita de San Andrés Coru, Michoacán, es la séptima de su tipo que se inaugura como parte de un programa que inició Carlos Manzo durante su gobierno.

Este programa social formaba parte de toda la estrategia de Carlos Manzo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como de combatir el crimen organizado, que en ocasiones se aprovecha de las necesidades de la población.

Tras la muerte del presidente municipal de Uruapan, se temía que todos sus proyectos quedaran abandonados; no obstante, Grecia Quiroz ha señalado que, por lo menos en lo que compete a las farmacias gratuitas, estas seguirán operando.

El que se haya inaugurado una nueva farmacia indica el compromiso de la nueva presidenta municipal, con el fin de mantener el legado de su fallecido esposo.