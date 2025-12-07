Las alertas por la seguridad de la alcaldesa Grecia Quiroz se encendieron luego de que se reportó la presencia de un presunto halcón en uno de sus eventos públicos.

Luego del asesinato de Carlos Manzo, se dio a conocer el despliegue de elementos de seguridad para reforzar la seguridad del estado, pero la presencia de una persona sospechosa encendido las alertas por la integridad de Grecia Quiroz.

¿Grecia Quiroz se encuentra bajo vigilancia? Presunto halcón estuvo en uno de sus eventos públicos

Durante un evento público encabezado por la alcaldesa Grecia Quiroz en el municipio de Uruapan, Michoacán se informó sobre la presencia de un presunto halcón.

Grecia Quiroz ofrece apoyo a Zamora (Grecia Quiroz )

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Marina detectaron la presencia de un hombre sospechoso en la tarima donde se posicionan los medios de comunicación.

El hombre al darse cuenta de que había sido detectado tomó su teléfono como si fuera hacer una llamada telefónica y se fue alejando del sitio.

Aunque los agentes de la Marina lo comenzaron a seguir, el sujeto logró escapar y evitó su detención, por lo que las autoridades señalaron que probablemente se trataba de un presunto halcón.

Las autoridades creen que este presunto halcón se encontraba presente en el evento del 5 de noviembre para informar a un grupo delictivo de las actividades de la alcaldesa Grecia Quiroz.

Quadratín informó que esta persona intentó hacerse pasar por miembro de la prensa que daba cobertura al evento de la alcaldesa.

Cabe recordar que se llama halcón a un integrante del crimen organizado que trabaja como informante o espía, ya que es el encargado de alertar sobre los movimientos de autoridades, personas o grupos rivales.

Esto es lo que se sabe sobre el presunto halcón en un evento de la alcaldesa Grecia Quiroz

En medio de la preocupación por la seguridad de la alcaldesa Grecia Quiroz, El Financiero informó que fuentes desmintieron que esta persona se trataba de un halcón.

De acuerdo con el medio, fuentes de la Secretaría de la Defensa informaron que la persona sospechosa se identificó como trabajador del ayuntamiento .

El Financiero destacó que la persona que encendió las alarmas y que fue señalada como un presunto halcón vestía pantalón de mezclilla, camisa de colores y gorra negra.

Según las fuentes, la persona en el evento público de la funcionaria no era un halcón al servicio del crimen organizado.