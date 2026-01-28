El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres, se encuentra grave y en quirófano luego del ataque en Culiacán, informó el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Está grave y está en quirófano, no nos dan ninguna seguridad de algo en particular" Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya reporta que Sergio Torres está grave y en quirófano

En seguimiento a las acciones de atención de los diputados de MC que resultaron heridos tras el ataque en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que Sergio Torres está grave.

Abordado por medios de comunicación, el mandatario estatal indicó que el reporte médico de Sergio Torres se ha limitado a informes en los que se establece que se encuentra grave y en quirófano.

Lo anterior debido a que expuso que no se les han dado más detalles, por lo que sentenció que no hay certeza de nada más que se encuentra grave y ya recibe la atención que corresponde.

"El reporte médico, en el caso de Sergio, está grave y está en quirófano. No nos dan ninguna seguridad de algo en particular, mas que está grave y por fortuna está siendo atendido" Rubén Rocha Moya

En cuanto a la diputada Elizabeth Montoya que también resultó herida en el ataque que se ejecutó en Culiacán, Rubén Rocha Moya aseveró que la legisladora se encuentra bien, pues ya platicó con ella.

Incluso, el gobernador indicó que Elizabeth Montoya solo requiere de algunas intervenciones quirúrgicas relacionadas con temas de reconstrucción, por lo que insistió en que está bien y fuera de peligro.

Rubén Rocha (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Rubén Rocha Moya ya habló con Sheinbaum y Harfuch por ataque a diputados en Culiacán

Luego de informar que Sergio Torres está grave tras el ataque a diputados en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya reveló que ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum por los hechos.

Al respecto, el mandatario dijo que la presidenta le habló para pedirle que se le brinde atención necesaria a los diputados de MC que resultaron heridos durante la agresión armada.

“Me acaba de hablar la presidenta, me habló y me pidió que se les atendiera y ya le informé a ella de las cosas” Rubén Rocha Moya

Además, reveló que por los mismos hechos, también estableció comunicación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch.

Incluso, sostuvo que habló con el ex dirigente nacional de MC, Dante Delgado, así como con el actual secretario General del partido, Jorge Álvarez Máynez para informarles de lo que ocurrió.