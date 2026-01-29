¿Cuál es el estado de salud de Sergio Torres luego de que fue víctima de un ataque armado en las inmediaciones de la sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa? Te contamos lo que se sabe.

¿Cómo está Sergio Torres tras el ataque a Movimiento Ciudadano en Culiacán?

La tarde del miércoles 28 de enero, los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron atacados a balazos cerca de la sede del partido en Culiacán, Sinaloa.

Derivado de la agresión, los legisladores en el congreso local, fueron llevados a hospitales para su atención inmediata, pues en el caso de Sergio Torres, se informó que sufrió lesiones de gravedad.

Debido al estado delicado de salud que se reporta, continúa el jueves 29 de enero, el también dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa fue trasladado a otro hospital en Culiacán.

Al respecto, Jorge Álvarez Máynez declaró que la intervención quirúrgica de Sergio Torres fue exitosa, a pesar de lo cual destacó que de momento se encuentra delicado pero estable.

“En el caso de Sergio Torres, la intervención quirúrgica en quirófano fue exitosa y ahorita está en un estado delicado, pero estable; como ustedes saben, cuando las heridas se dan en la cabeza el cerebro requiere un espacio de 48 horas para emitir un diagnóstico” Jorge Álvarez Máynez

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el traslado de Sergio Torres se llevó a cabo luego de que fue intervenido quirúrgicamente en el primer nosocomio al que ingresó tras el ataque.

Sobre el traslado, se indica que se le transportó al segundo hospital dado que ahí se le dará atención médica especializada, sin embargo, no se ha especificado cuáles son las lesiones que presenta.

Sergio Torres (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Elizabeth Montoya perdió un ojo tras ataque a Movimiento Ciudadano en Culiacán

En la conferencia en la que ofreció detalles del estado de los diputados de Movimiento Ciudadano atacados en Culiacán, Jorge Álvarez Máynez también informó del estado de Elizabeth Montoya.

Sobre la legisladora local, Jorge Álvarez Máynez del partido indicó que ella ha estado consciente e incluso puede caminar, pero resaltó que tras la agresión perdió un ojo y tiene lesiones cerebrales.

“En el caso de nuestra compañera Elizabeth Montoya, ha estado consciente, ya ha estado caminando, también fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo, tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida” Jorge Álvarez Máynez

A pesar de lo anterior, aseveró que Elizabeth Montoya ya se encuentra “fuera de peligro”, aunque delicada debido a la complejidad que implican las lesiones que presenta tras el ataque en Culiacán.