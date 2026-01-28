La tarde de este miércoles 28 de enero se reportó una balacera en la sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, que dejó herida a una diputada y al dirigente estatal.

Este ataque fue confirmado por Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y reveló que los heridos son:

Elizabeth Montoya, diputada de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Sergio Torres, diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano

Ataque armado en sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán deja herida a diputada y dirigente estatal

Alrededor de las 12:00 del día se reportó una balacera cerca de la sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán, específicamente, contra una camioneta Audi blanca, propiedad de Sergio Torres.

Tras el ataque se reportó que la diputada Elizabeth Montoya y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, resultaron heridos, así como dos miembros de sus escoltas.

Cada uno de ellos fue trasladado a distintos hospitales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud ni de los escoltas ni de los legisladores.

Rubén Rocha despliega operativo de seguridad tras balacera en sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, informó que ya se ha desplegado un operativo de seguridad para buscar y capturar a los responsables de la agresión a los diputados de Movimiento Ciudadano.

A través de redes sociales, el gobernador Rubén Rocha detalló que ya ha dado instrucciones a organismos de seguridad para que “actúen con prontitud y celeridad en la investigación”.