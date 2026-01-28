Luego del ataque armado contra la sede de Movimiento Ciudadano en Culiacán, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que ya ordenó un operativo de captura de los responsables.

“He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables” Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya ordena operativo especial por ataque a la sede de MC en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que ordenó un operativo de captura en torno al ataque a la sede de MC en Culiacán registrado la tarde del 28 de enero.

En un par de mensajes, el mandatario señaló que ya se le informó sobre la agresión contra los diputados de Movimiento Ciudadana (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

Rubén Rocha ordena acciones por ataque contra sede de MC (@rochamoya_/X)

Derivado de ello, resaltó que instruyó al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, desplegar un operativo de búsqueda para ubicar y detener a los responsables del ataque.

De la misma forma, confirmó que se comunicó con la fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez, con el fin de pedirle que se “actúe con prontitud y celeridad en la investigación” sobre el ataque.

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad o funcionario ha difundido detalles sobre la investigación, por lo que no se tiene conocimiento de cuál sería el móvil del ataque.

Rubén Rocha Moya ordena atención a diputados de Movimiento Ciudadano heridos

Luego de informar que fue alertado de inmediato sobre el ataque contra la sede de MC en Culiacán, Rubén Rocha Moya se refirió al estado de salud de los diputados víctimas de la agresión.

En un segundo mensaje, el gobernador expuso que le ordenó al secretario de Salud del Estado, Cuitlahuac González Galindo, realizar el traslado de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

Sin detallar cuáles fueron los hospitales a los que fueron llevados los legisladores del congreso de Sinaloa, resaltó que le pidió a González Galindo supervisar personalmente la atención que se les brinda.

Reportes extraoficiales indican que derivado del ataque armado, Sergio Torres Félix sufrió heridas de consideración por las que su estado de salud ha sido reportado como grave.

Cabe destacar que durante la agresión que se efectuó en las inmediaciones de la sede de MC en Culiacán, también resultó herido un civil de nombre Gonzalo Quintero Baca, de quien dijo, también es atendido.