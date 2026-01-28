Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, conocida públicamente como Eli Montoya, es una política sinaloense y diputada local de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Con más de tres décadas de experiencia dentro del Ayuntamiento de Culiacán, se ha consolidado como una de las figuras naranjas con mayor arraigo administrativo en la capital del estado.

En enero de 2026, sufrió un ataque armado, junto con el diputado Sergio Torres Félix, tras salir del Congreso del Estado, sobre el paseo Niños Héroes, hecho que puso nuevamente en el centro del debate la violencia contra funcionarios públicos en el estado.

Elizabeth Montoya, diputada local de Movimiento Ciudadano. (@elizabethmontoyacln/ Instagram)

¿Quién es Elizabeth Montoya?

Elizabeth Montoya inició su trayectoria en el Ayuntamiento de Culiacán a los 16 años, cuando comenzó como recepcionista. Con el paso del tiempo fue escalando posiciones gracias a su experiencia administrativa, desempeñándose en áreas clave como Recursos Humanos, Departamento de Ingresos, Obras Públicas e Informática.

Entre 2014 y 2016 fungió como directora general del DIF Culiacán, y posteriormente fue regidora del Ayuntamiento entre 2017 y 2018. Como militante de Movimiento Ciudadano, ha impulsado proyectos enfocados principalmente en la atención a la niñez, el desarrollo social y la administración pública municipal.

¿Qué edad tiene Elizabeth Montoya?

Elizabeth Montoya Ojeda nació el 24 de octubre de 1970 en Culiacán, Sinaloa. A inicios de 2026 tiene 55 años.

¿Quién es el esposo de Elizabeth Montoya?

Elizabeth Montoya está casada con Gerardo Romero David, con quien mantiene una relación de aproximadamente 25 años.

¿Qué signo zodiacal es Elizabeth Montoya?

Nacida el 24 de octubre, Elizabeth Montoya se ubica en la transición entre Libra y Escorpión; sin embargo, en la astrología popular suele considerarse Escorpión, signo asociado con determinación, carácter firme y resiliencia.

¿Elizabeth Montoya tiene hijos?

Sí. Elizabeth Montoya tiene dos hijas, Paola, de 25 años, y Dana, de 23 años, de acuerdo con declaraciones públicas de la propia legisladora.

¿Qué estudió Elizabeth Montoya?

Elizabeth Montoya es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad de Occidente, campus Culiacán.

¿En qué ha trabajado Elizabeth Montoya?

Elizabeth Montoya ha desarrollado una larga carrera dentro de la administración pública y la política local, destacando en cargos como: