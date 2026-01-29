El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que en coordinación con las autoridades de Sinaloa se investigará el ataque armado en contra de los diputados locales de Movimiento Ciudadano.

La tarde de este miércoles 28 de enero, en las inmediaciones del Malecón Viejo en el Paseo Niños Héroes de Culiacán, Sergio Torres y Elizabeth Montoya resultaron heridos por el ataque armado contra su vehículo.

Gabinete de Seguridad se suma a investigación del ataque armado contra Movimiento Ciudadano en Culiacán

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que en estrecha coordinación con las autoridades de Sinaloa, colaborará en la investigación del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano.

Acorde con lo señalado en su mensaje, el Gabinete de Seguridad dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para dar con los responsables del ataque en el malecón de Sinaloa.

Gabinete de Seguridad investigará ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano (Captura de pantalla)

Por lo mismo, esperan la identificación y posterior detención de los responsables de la agresión contra los diputados de Movimiento Ciudadano, ya que afirman que no habrá impunidad.

El Gabinete de Seguridad finaliza su mensaje señalando que todas las instituciones que lo conforman expresan su solidaridad con las víctimas, entre ellas Elizabeth Montoya y el exalcalde Sergio Torres.

Rubén Rocha Moya habló con Omar García Harfuch ante ataque a Movimiento Ciudadano

Para medios, Rubén Rocha dio a conocer que ya mantuvo llamada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ante ataque a diputados de Movimiento Ciudadano.

Asimismo, el gobernador de Sinaloa aclaró que ya conversó que Dante Delgado, exdirigente de Movimiento Ciudadano así como su líder actual, Jorge Álvarez Máynez, para informarles de la situación.

Afirmó a su vez que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa está realizando rondines en Culiacán para dar con los responsables del ataque a Sergio Torres y Elizabeth Montoya, así como a un tercer herido.

Tras el ataque contra Movimiento Ciudadano en Culiacán, diversos partidos han pedido a Rubén Rocha y autoridades de Sinaloa garantizar la seguridad no sólo de los funcionarios.