Jorge Álvarez Máynez exigió que las autoridades lleven a cabo las acciones necesarias para que el ataque contra la sede de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, no quede impune.

“Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. (...) Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad.” Jorge Álvarez Máynez

Álvarez Máynez lamenta ataque en sede de MC en Culiacán; revisará que no haya impunidad

La tarde del miércoles 28 de enero, los diputados locales de MC, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, fueron agredidos a balazos en calles de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con lo indicado en los reportes que se han emitido, los legisladores estatales fueron atacados cuando se aproximaban a la sede del partido ubicada en la misma demarcación.

Ante ello, Jorge Álvarez Máynez compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que condenó lo ocurrido y lamentó que el país se encuentre bajo una crisis de impunidad y violencia.

Álvarez Máynez se pronuncia por ataque contra diputados de MC en Culiacán (@AlvarezMaynez/X)

Así lo advirtió al señalar que el caso particular de Sinaloa es el más preocupante, debido a que afirmó que la inseguridad en el estado ya “ha rebasado todos los límites”.

Tras ello, Álvarez Máynez resaltó que se mantendrá atento a la información que surja en torno al caso y aseveró que también revisará el actuar de las autoridades para evitar que haya impunidad.

Diputados de MC fueron atacados en Culiacán

Los diputados de MC en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, sufrieron un ataque armado en Culiacán por el cual resultaron heridos luego de salir del Congreso estatal.

El ataque ocurrió sobre la avenida el Paseo Niños Héroes, cerca del Malecón Viejo de Culiacán, donde hombres armados interceptaron su vehículo y abrieron fuego en varias ocasiones.

Tras el ataque, Elizabeth Montoya Ojeda fue trasladada a un hospital con lesiones, mientras Sergio Torres Félix, dirigente estatal de MC, también resultó herido y su estado fue reportado como grave.

Ante lo ocurrido, el gobernador Rubén Rocha confirmó el ataque en contra los diputados de MC e instruyó un operativo de búsqueda de los responsables que hasta el momento no han sido ubicados.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información en torno al ataque, por lo que se desconocen las líneas de investigación que se han abierto en torno al posible móvil de los hechos.