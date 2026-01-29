El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres, fue atacado a balazos al salir de la sede de su partido en Culiacán; sin embargo, momentos antes había denunciado públicamente la violencia y la crisis económica que enfrenta Sinaloa.

En lo que sería su última participación en el Congreso local, el legislador y dirigente estatal de MC cuestionó la grave situación de inseguridad y el deterioro económico que, aseguró, afectan a la entidad desde hace más de un año.

Poco después de esa intervención, Sergio Torres y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en las inmediaciones de la sede de Movimiento Ciudadano, ubicada en una zona conocida como Malecón Viejo en Culiacán.

En el atentado también resultaron lesionados su chofer y un escolta.

Tras el ataque armado, diversas fuerzas de seguridad estatales y federales se movilizaron en la zona para intentar dar con los responsables.

El diputado local Sergio Torres (MC) denunció la crisis de violencia en Sinaloa



Sergio Torres denunció violencia y crisis económica en Sinaloa antes del ataque

Durante su intervención del pasado 28 de enero de 2026, el diputado Sergio Torres denunció que Sinaloa vive una prolongada crisis de inseguridad, la cual ha derivado en un severo impacto económico en Sinaloa.

De acuerdo con el legislador, esta situación ha provocado la pérdida de empleos, el cierre de negocios y afectaciones en la agricultura, una de las principales actividades productivas del estado.

“Desde hace más de un año hemos vivido una crisis de inseguridad en Sinaloa y esto ha provocado una crisis económica que nos ha generado pérdidas de empleos por el cierre de negocios; hemos visto que la agricultura, que es uno de los pilares del estado, también está en crisis” Sergio Torres, diputado de MC en Sinaloa

Asimismo, Sergio Torres señaló que existe una creciente preocupación entre las familias sinaloenses debido a los problemas financieros que enfrenta el Gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya.

“Existe una preocupación en las familias de Sinaloa porque escuchan que el Gobierno tiene problemas financieros y recientemente también han escuchado que a veces no le alcanza para apoyar a algunas instituciones públicas y hacer frente a sus necesidades” Sergio Torres, diputado de MC en Sinaloa

Diputado de MC cuestionó la situación financiera del Gobierno de Sinaloa

En otro momento de su participación, el diputado de Movimiento Ciudadano cuestionó la situación financiera del Gobierno de Sinaloa y señaló que, ante la crisis económica, la administración estatal se ha visto obligada a contratar créditos durante el actual sexenio.

Por ello, solicitó información clara sobre el estado de las finanzas públicas, el monto de la deuda a largo plazo y cómo quedará al término de la administración de Rubén Rocha Moya.

“Está en la conversación pública y se percibe que, por causa de esta crisis, el Gobierno se ha visto en la necesidad de contratar créditos en la presente administración. Yo le quiero solicitar, por favor, que nos informe cuál es la situación financiera actual que guarda el Gobierno del Estado, cuál es el saldo de la deuda a largo plazo y cómo quedaría al término de la presente administración, así como a cuánto ascienden los pasivos de otras administraciones” Sergio Torres, diputado de MC en Sinaloa

Después de estas declaraciones y al salir de la sede de su partido en Culiacán, Sergio Torres fue atacado a balazos junto con una diputada, su chofer y un escolta.

Hasta el último reporte, el estado de salud del legislador fue reportado como grave, mientras continúa luchando por su vida tras el atentado.