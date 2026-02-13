No fue un ataque contra familia Aguilar: detención de ‘El Braca’ provocó explosión

El secretario del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Muguerza, negó que se haya registrado un ataque contra la familia Aguilar, pues la explosión cercana al rancho se debió a la detención de Flavio Alberto Bracamontes, “El Braca”.

“Ayer se logró la captura del jefe de plaza de Tabasco, “El Braca” [...] en el traslado a la Fiscalía Zacatecas, en el paso al rancho Tayagua, una de las unidades fue agredida con un explosivo cerca del rancho de la familia Aguilar" Secretario del Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Muguerza

En entrevista para Azucena Uresti, precisó que “El Braca”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado en el municipio de Tabasco junto con otras tres personas.

Durante su traslado a la Fiscalía del Estado, el convoy fue agredido con un explosivo sobre la carretera, a la altura del rancho Tayagua, que pertenece a la familia de Pepe Aguilar.

Precisó que en el ataque no se reportaron daños al predio ni a las escoltas privadas de la familia Aguilar como se había especulado en un inicio.

Balacera en rancho El Soyate de Pepe Aguilar en Zacatecas (Michelle Rojas)

‘El Braca’ ya había sido detenido en el 2025

Flavio Alberto Bracamontes, alias “El Braca”, ya había sido detenido en octubre de 2025 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas tras una emboscada contra los uniformados.

En esa ocasión, los agresores utilizaron armas de alto calibre y dispositivos explosivos de fabricación casera, sin embargo, los elementos resultaron ilesos al igual que en el atentado de febrero de 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública encabezó el operativo de la caravana atacada, logrando detener a los responsables, entre ellos a “El Braca” que operaba en la región limítrofe entre Zacatecas y Jalisco.

“Es importante mencionar también que se logró la detención de uno de los objetivos por los cuales estamos llevando a cabo estos actos y acciones de investigación y de inteligencia en la zona de Tabasco, ya una de estas personas, apodada “El Braca” ha sido detenido"

Las autoridades confirmaron que a El Braca le fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y diversos narcóticos.