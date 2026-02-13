Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, alias ‘El Braca’, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) en Tabasco, fue señalado por causar conmoción cerca del rancho de la familia Aguilar.

Lo anterior, luego de que elementos de seguridad fuesen atacados con un explosivo en el paso al rancho Tayagua, propiedad de la familia Aguilar, cuando ’El Braca’ estaba siendo trasladado a la Fiscalía del Estado tras su detención.

En un principio, se especuló que Pepe Aguilar había sido atacado debido a que las explosiones se registraron cerca de su rancho, sin embargo, esto fue desmentido por el gobierno de Zacatecas.

No fue un ataque contra familia Aguilar: detención de ‘El Braca’ provocó explosión (Especial)

¿Quién es ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez?

Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, alias ‘El Braca’, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sería uno de los generadores de violencia en el estado de Zacatecas, Tabasco y Jalisco.

Según reportes de seguridad y medios, El Braca era un objetivo de investigación de las autoridades por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas al crimen organizado.

Más recientemente, personas allegadas a ‘El Braca’ estuvieron ligadas a explosiones cerca del rancho Tayagua, propiedad de la familia Aguilar, cuando intentaban liberar al líder criminal.

¿Cuántos años tiene ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez?

No hay información que indique la edad precisa de ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez.

¿Quién es la esposa de ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez?

Se desconoce la identidad de la esposa de ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez.

No obstante, se conoce que su familia, como su padre y hermano, también estaría implicada en actividades criminales.

Ambos hombres, que también se hacían llamar “El Braca”, fueron detenidos en dos operativos diferentes.

¿Quiénes son los hijos de ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez?

Al igual que el caso anterior, se desconoce la identidad de los hijos de ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez.

No fue un ataque contra familia Aguilar: detención de ‘El Braca’ provocó explosión (Especial)

¿Qué estudió ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez?

Hasta el momento no hay información pública sobre qué estudios cursó Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, alias “El Braca”.

¿En qué trabajó ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez?

Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, El Braca estaría relacionado a delitos vinculados al crimen organizado, posicionándose como jefe de plaza del CJNG en Tabasco.

Algunos delitos que se le adjudican en este grupo delictivo, son:

Posesión ilegal de armas y municiones

Tráfico de drogas

Fabricación de artefactos explosivos

‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, causó conmoción cerca de un rancho de la familia Aguilar

Diversos medios difundieron el 12 de febrero de 2026 que Pepe Aguilar había sufrido un atentado cerca del Rancho ‘El Soyate’, sin embargo, horas después esta versión fue desmentida por el Gobierno de Zacatecas.

El secretario de gobierno estatal, Rodrigo Muguerza, precisó que en realidad grupos armados usaron artefactos explosivos para impedir el traslado de ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez.

“Ayer se logró la captura del jefe de plaza de Tabasco, “El Braca” [...] en el traslado a la Fiscalía Zacatecas, en el paso al rancho Tayagua, una de las unidades fue agredida con un explosivo cerca del rancho de la familia Aguilar" secretario de gobierno estatal, Rodrigo Muguerza

En este operativo, a ‘El Braca’, Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, junto a otras tres personas, le fueron aseguradas armas, cartuchos, drogas, chalecos balísticos y ponchallantas.

Sobre este hecho, la misma presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia mañanera que el atentado fue contra una patrulla en funciones y no contra particulares.