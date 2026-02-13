Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno de Zacatecas, confirmó que la tarde del 12 de febrero se registró un ataque armado cerca del rancho El Soyate, propiedad de Pepe Aguilar.

“Hace unos momentos se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas. Esta agresión se registró en el municipio de Villanueva, a la altura de la localidad de Tayahua” Rodrigo Reyes Mugüerza. Secretario de gobierno de Zacatecas

Ataque armado cerca de El Soyate dejó varios detenidos, reporta gobierno de Zacatecas

En un mensaje en video que difundió en redes, el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que se registró un ataque armado cerca de El Soyate, en Villanueva.

Al explicar que la agresión tuvo lugar en el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco, el funcionario dijo que los reportes establecen que no se contabilizaron bajas de ningún elemento.

🚨🔴 Atacan en Villlanueva, Zacatecas, a agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata estatal a la altura del poblado de Tayahua, entre Tayahua y el municipio de Tabasco, donde se encuentra un rancho de la familia Aguilar.



El secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informa… pic.twitter.com/ErbGTdBp9N — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) February 13, 2026

Asimismo, señaló que en las acciones que se pusieron en marcha, ya fueron detenidas varias personas responsables del ataque contra los elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas.

Sin embargo, no ofreció mayores detalles con respecto a los implicados en la agresión que ocurrió en las inmediaciones del rancho El Soyate que es propiedad del cantante Pepe Aguilar.

Sobre el despliegue que se ordenó para reforzar la seguridad en la zona y ubicar al resto de implicados, el secretario de gobierno de Zacatecas resaltó que se sumó personal de estas dependencias:

Ejército mexicano

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas

Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas

Gobierno de Zacatecas pide evitar zona del ataque armado cerca de El Soyate

Al confirmar el ataque armado en las inmediaciones del rancho El Soyate, el secretario de Gobierno de Zacatecas hizo un llamado a la población para evitar la zona donde ocurrió la agresión.

Lo anterior debido a que resaltó que en la localidad de Tayahua en el municipio de Villanueva, sigue en marcha el operativo de seguridad que se dispuso tras el ataque por el que ya hay detenidos.

“Queremos pedir a la ciudadanía que evite circular en estos momentos por esta zona, debido a que el operativo se encuentra todavía en curso tanto de manera terrestre, como aérea” Rodrigo Reyes Mugüerza. Secretario de gobierno de Zacatecas

Al respecto, Rodrigo Reyes Mugüerza indicó que en las acciones para reforzar la seguridad y ubicar a los responsables del ataque, se han desplegado unidades terrestres y aéreas.

Cabe destacar que previamente trascendió que la agresión se habría ejecutado contra personal de seguridad de Pepe Aguilar, en los momentos en los que el cantante salía de su rancho.

Sin embargo, en el reporte oficial que ofreció en torno a los hechos, el secretario de gobierno de Zacatecas no hizo mención sobre el popular músico y su posible implicación en lo ocurrido.