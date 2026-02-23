Más de mil visitantes del Zoológico de Guadalajara permanecieron atrapados el domingo 22 de febrero de 2026 debido a los bloqueos carreteros provocados por el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las familias pasaron la noche dentro de camiones y vehículos en el estacionamiento del recinto, habilitado como refugio temporal bajo vigilancia policial.

El Ayuntamiento de Guadalajara desplegó apoyo humanitario con alimentos, cobijas y atención médica, logrando que los visitantes salieran a salvo la mañana siguiente.

Bloqueos en Jalisco y estados vecinos impiden salida de visitantes

Debido a los bloqueos, más de mil visitantes no pudieron abandonar las instalaciones del Zoológico de Guadalajara, por lo que tuvieron que permanecer en el lugar durante la noche.

Las autoridades reportaron cierres de carreteras en Jalisco y en estados vecinos como:

Aguascalientes

Guanajuato

Michoacán

Zacatecas

La situación impidió el tránsito seguro de autobuses y vehículos particulares, obligando a los visitantes a resguardarse en el estacionamiento del recinto.

Más de mil personas duermen en camiones dentro del Zoológico de Guadalajara

De acuerdo con reportes locales, las personas pasaron la noche en:

21 camiones de pasajeros

Cinco furgonetas

Cuatro vehículos particulares

El estacionamiento del zoológico fue habilitado como refugio temporal, bajo supervisión policial para garantizar la seguridad de las familias.

La administración del sitio permitió el acceso a sanitarios para atender necesidades básicas, mientras que el Ayuntamiento de Guadalajara desplegó apoyo humanitario.

Ayuntamiento de Guadalajara brinda alimentos y atención médica a visitantes del Zoológico tras bloqueos del CJNG

El ayuntamiento informó que desde el 22 y durante la mañana del 23 de febrero de 2026 se entregaron:

Pañales

Leche en polvo

Fórmula infantil

Toallitas húmedas

Cobijas

El apoyo fue dirigido principalmente a niñas, niños y adultos mayores. Además, personal de Servicios Médicos Municipales brindó atención preventiva a quienes lo requirieron.

Visitantes logran salir del Zoológico de Guadalajara tras pasar la noche por bloqueos del CJNG con saldo blanco

La mañana del lunes 23 de febrero, los visitantes que permanecieron en el recinto lograron salir a salvo en los mismos camiones donde pasaron la noche.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni casos graves de crisis nerviosa derivados de los hechos del operativo en el que fue abatido El Mencho.