Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció al Ejército mexicano tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea” Omar García Harfuch

Esto tras darse a conocer que El Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió tras un operativo que fuerzas federales realizaron en Talpa de Allende, Jalisco.

Omar García Harfuch celebra labor del Ejército en operativo donde murió El Mencho

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch celebró la labor de los elementos del Ejército mexicano y Fuerza Aérea que participaron en el operativo donde murió El Mencho en Talpa de Allende, Jalisco.

El titular de la SSPC destacó la labor de las fuerzas federales, quienes gracias a tareas de inteligencia permitieron ubicar y abatir al líder criminal.

De esta manera, García Harfuch reiteró la labor de las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos criminales del narcotráfico, con la finalidad de velar por la seguridad nacional.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

Hasta el momento se desconoce si Omar García Harfuch brindará este domingo 22 de febrero una conferencia de presa para informar de lo sucedido o será hasta el día 23 de febrero cuando se realice alguna comparecencia.

Esto toda vez que la muerte de El Mencho ha provocado una ola de violencia en distintos puntos del país, los cuales han provocado movilizaciones por parte de las fuerzas federales.