Aeroméxico anunció la reactivación paulatina de sus vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic, luego de las cancelaciones masivas del 22 de febrero de 2026 por la violencia generada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La aerolínea informó que mantiene activa su política de protección para pasajeros afectados, con opciones de cambios de itinerario y consulta de estatus en línea.

Además, Aeroméxico aseguró que sus operaciones se retoman bajo estrictos protocolos de seguridad en coordinación con autoridades.

Aeroméxico reanuda vuelos tras violencia en Jalisco por muerte de El Mencho

Después de que se revelara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, Aeroméxico suspendió sus vuelos para diferentes estados de la República; ahora informó a sus usuarios que ha vuelto a retomar sus viajes para:

Guadalajara

Puerto Vallarta

Manzanillo

Tepic

“En seguimiento a los ajustes en nuestra operación realizados ayer, informamos que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se reactivarán este día de manera paulatina” Aeroméxico

De acuerdo con el comunicado de Aeroméxico, los vuelos serán retomados tanto para ir desde y hacia dichos estados y ciudades tras la ola de violencia registrada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación ante la muerte de su líder El Mencho, tales como:

Narcobloqueos en carreteras

Quema de vehículos

Enfrentamientos

Emboscadas a la Guardia Nacional en Zapopan y otras zonas

Reportes de decenas de elementos de seguridad muertos en represalias del CJNG

Esto ocurrió durante un operativo federal en la región de Tapalpa, Jalisco, realizado por fuerzas del Ejército Mexicano con apoyo de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Como consecuencia, se suspendieron clases, cerraron bancos en varios municipios, y hubo cancelaciones masivas de vuelos de Aeroméxico y otras aerolíneas, al menos 237 reportados en total hacia y desde Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.